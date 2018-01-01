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    Баскетболістка «Динамо» встановила новий рекорд Суперліги

    Олена Тетерук набрала 39 очок за один поєдинок
    У жіночій Суперлізі з баскетболу встановлено новий рекорд результативності. Форвард «Динамо-НПУ» Олена Тетерук набрала 39 очок за 36 хвилин у виїзному поєдинку регулярного чемпіонату проти «Рівного». Втім гостям така результативність не допомогла уникнути поразки – 84:87, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу
    • Сьогодні, 09:34
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    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    Олена Тетерук набрала 39 очок за один поєдинок

    У жіночій Суперлізі з баскетболу встановлено новий рекорд результативності.

    Форвард «Динамо-НПУ» Олена Тетерук набрала 39 очок за 36 хвилин у виїзному поєдинку регулярного чемпіонату проти «Рівного».

    Втім гостям така результативність не допомогла уникнути поразки – 84:87, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Попередні рекорди належать суперниці Тетерук з «Рівного» Вікторії Касаткіній. По 30 очок вона набирала у матчах проти «Чайки» (87:85) та проти того ж «Динамо-НПУ».

    По 29 очок за матч мають Анжеліка Ляшко з «Чайки» (матч проти «Київ-Баскета», 69:83), Олена Бойко з «Динамо-НПУ» (проти «Рівного», 64:62) та Маргарита Глєбова з «Таврійської Зірки» (проти «Київ-Баскета», 69:102).

    Нагадаємо, визначено півфінальні пари чоловічого і жіночого Кубків України.

    Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 візьме участь у чемпіонаті світу 2018 року.

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