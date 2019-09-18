ФБУ затвердила тренерів національних збірних



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Срджан Радулович та Айнарс Багатскіс ФБУ

Виконком федерації затвердив тренерів чоловічої та жіночої збірних України з баскетболу

Виконком Федерації баскетболу України затвердив 18 вересня тренерський склад чоловічої та жіночої національних збірних України.

Такич чином Айнарс Багатскіс (чоловіки) і Срджан Радулович (жінки) позбулися частки "в.о" на своїх посадах.

Айнарс Багатскіс вже встиг провести зі своїми новими підопічними навчально тренувальні збори у серпні, які закінчилися двома спарингами зі збірною Білорусі у Мінську.

Срджан Радулович працював у тренерському штабі свого попередника Горана Бошковича. Після завершення чемпіонату Європи жіноча збірна України ще не проводила тренувальних активностей.

Національна чоловіча збірна України:

Головний тренер Айнарс Багатскіс, асистенти головного тренера Максим Міхельсон, Віталій Степановський, тренер з фізпідготовки Маріс Брузікс.

Національна жіноча збірна України:

Головний тренер Срджан Радулович, асистенти головного тренера Інна Кочубей, Олена Федченко, тренер з фізпідготовки Володимир Кучеренко.