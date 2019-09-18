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    Новини

    ФБУ затвердила тренерів національних збірних

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    Срджан Радулович та Айнарс Багатскіс - ФБУ затвердила тренерів національних збірних
    Срджан Радулович та Айнарс Багатскіс
    ФБУ

    Виконком федерації затвердив тренерів чоловічої та жіночої збірних України з баскетболу

    Виконком Федерації баскетболу України затвердив 18 вересня тренерський склад чоловічої та жіночої національних збірних України.

    Такич чином Айнарс Багатскіс (чоловіки) і Срджан Радулович (жінки) позбулися частки "в.о" на своїх посадах.

    Айнарс Багатскіс вже встиг провести зі своїми новими підопічними навчально тренувальні збори у серпні, які закінчилися двома спарингами зі збірною Білорусі у Мінську.

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    Срджан Радулович працював у тренерському штабі свого попередника Горана Бошковича. Після завершення чемпіонату Європи жіноча збірна України ще не проводила тренувальних активностей.

    Національна чоловіча збірна України:

    Головний тренер Айнарс Багатскіс, асистенти головного тренера Максим Міхельсон, Віталій Степановський, тренер з фізпідготовки Маріс Брузікс.

    Національна жіноча збірна України:

    Головний тренер Срджан Радулович, асистенти головного тренера Інна Кочубей, Олена Федченко, тренер з фізпідготовки Володимир Кучеренко.

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