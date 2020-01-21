Баскетбольний «Прометей» уклав угоду з американським захисником
Моріс Крік
БК «Прометей»
Моріс Крік успішно пройшов трай-аут у складі дебютанта Суперліги
Баскетбольний клуб «Прометей» з Кам'янського уклав повноцінну угоду до кінця сезону з американським захисником Морісом Кріком. Той успішно пройшов трай-аут у складі дебютанта української Суперліги.
За час перебування в Кам’янському Крік зіграв у двох поєдинках. Спершу він набрав 29 очок проти «Запоріжжя», ставши найкращим у матчі. Потім набрав 14 очок проти «Миколаєва».
Минулого сезону Крік виступав у складі «Київ-Баскета», з яким виборов срібні нагороди чемпіонату України. У середньому за матч набирав 16,7 очка, 3,7 підбирання, 3,6 передачі, 1,4 перехоплення.
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Наразі «Прометей» посідає другу сходинку в турнірній таблиці регулярного чемпіонату Суперліги.