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    Баскетбольний «Прометей» уклав угоду з американським захисником

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    Моріс Крік - Баскетбольний «Прометей» уклав угоду з американським захисником
    Моріс Крік
    БК «Прометей»

    Моріс Крік успішно пройшов трай-аут у складі дебютанта Суперліги

    Баскетбольний клуб «Прометей» з Кам'янського уклав повноцінну угоду до кінця сезону з американським захисником Морісом Кріком. Той успішно пройшов трай-аут у складі дебютанта української Суперліги.

    За час перебування в Кам’янському Крік зіграв у двох поєдинках. Спершу він набрав 29 очок проти «Запоріжжя», ставши найкращим у матчі. Потім набрав 14 очок проти «Миколаєва».

    Минулого сезону Крік виступав у складі «Київ-Баскета», з яким виборов срібні нагороди чемпіонату України. У середньому за матч набирав 16,7 очка, 3,7 підбирання, 3,6 передачі, 1,4 перехоплення.

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    Наразі «Прометей» посідає другу сходинку в турнірній таблиці регулярного чемпіонату Суперліги.

    баскетбол Федерація баскетболу України
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