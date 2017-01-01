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    БАТЕ відхилив пропозицію «Црвени Звезди» по хавбеку, яким цікавиться «Динамо»

    Клуб з Сербії готовий продовжити переговори
    Керівництво БАТЕ відхилило першу пропозицію «Црвени Звезди» щодо трансферу захисника Неманьї Мілуновича і хавбека Мірко Іванича. Сербський клуб запропонував за обох гравців два з половиною мільйони євро. У той же час білоруський клуб хоче отримати за Іванича два мільйони євро і півтора мільйони євро за Мілуновича (разом три з
    • Вчора, 10:58
    • Розсилка
    Мірко Іванич
    Мірко Іванич

    Клуб з Сербії готовий продовжити переговори

    Керівництво БАТЕ відхилило першу пропозицію «Црвени Звезди» щодо трансферу захисника Неманьї Мілуновича і хавбека Мірко Іванича.

    Сербський клуб запропонував за обох гравців два з половиною мільйони євро.

    У той же час білоруський клуб хоче отримати за Іванича два мільйони євро і півтора мільйони євро за Мілуновича (разом три з половиною мільйони).

    Клуб з Сербії готовий продовжити переговори.

    Є ймовірність, що взимку в Сербію поїде Мірко Іванич, а Мілунович влітку.

    Нагадаємо, хавбек Мірко Іванич входить у сферу інтересів «Динамо», що підтвердив і головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич.

    Нагадаємо, Ігор Суркіс сказав, що взимку клуб постарається попрацювати на трансферному ринку.

    Джерело: ua.tribuna.com

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