БАТЕ відхилив пропозицію «Црвени Звезди» по хавбеку, яким цікавиться «Динамо»
- Вчора, 10:58
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Клуб з Сербії готовий продовжити переговори
Керівництво БАТЕ відхилило першу пропозицію «Црвени Звезди» щодо трансферу захисника Неманьї Мілуновича і хавбека Мірко Іванича.
Сербський клуб запропонував за обох гравців два з половиною мільйони євро.
У той же час білоруський клуб хоче отримати за Іванича два мільйони євро і півтора мільйони євро за Мілуновича (разом три з половиною мільйони).
Клуб з Сербії готовий продовжити переговори.
Є ймовірність, що взимку в Сербію поїде Мірко Іванич, а Мілунович влітку.
Нагадаємо, хавбек Мірко Іванич входить у сферу інтересів «Динамо», що підтвердив і головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич.
Нагадаємо, Ігор Суркіс сказав, що взимку клуб постарається попрацювати на трансферному ринку.
Джерело: ua.tribuna.com