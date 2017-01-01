Суркіс: Взимку ми постараємося попрацювати на трансферному ринку

Президент «Динамо» прокоментував перспективи молодих гравців клубу

«Динамо» постарається попрацювати на трансферному ринку взимку, але у жодному разі не буде закривати дорогу молодим вихованцям клубу. У цьому запевнив президент столичного клубу Ігор Суркіс. «Про стабільність молоді я б поки не говорив, тому що ми зазвичай хвалимо завчасно, з кимось порівнюємо. Якщо той же Шапаренко буде



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Ігор Суркіс

Президент «Динамо» прокоментував перспективи молодих гравців клубу

«Динамо» постарається попрацювати на трансферному ринку взимку, але у жодному разі не буде закривати дорогу молодим вихованцям клубу.

У цьому запевнив президент столичного клубу Ігор Суркіс.

«Про стабільність молоді я б поки не говорив, тому що ми зазвичай хвалимо завчасно, з кимось порівнюємо. Якщо той же Шапаренко буде демонструвати таку ж якість футболу, як у свої 20 років, сподіваюся, він продовжить прогресувати. Це ж стосується і Циганкова, і Шепелєва. Вони закріпляться в основному складі, гратимуть і протягом довгих років приноситимуть користь «Динамо», - зазначив він.

«Зараз йде перебудова команди, яку свого часу робив Газаєв, коли вводив в основний склад Хачеріді, Гармаша, Ярмоленка, який зараз грає у найкращому європейському чемпіонаті. Хлопці повинні набиратися досвіду, вдосконалюватися. Звичайно, будуть у них і провальні матчі - це треба розуміти. Такі перемоги додають упевненості, хлопці починають у себе вірити, і це їх надихає», - додав Суркіс.

Президент клубу пообіцяв, що «Динамо» не буде закривати дорогу молодим гравцям, однак на трансферному ринку також попрацює.

«Старожили в роздягальні сидять із почуттям, ніби вони виконали свою роботу, а у молоді радість і щастя в очах, оскільки на такому рівні вони ще не грали», - сказав президент.

«Легіонери відчувають конкуренцію? Так і має бути. Взимку ми постараємося попрацювати на трансферному ринку, але, як домовилися з Хацкевичем, щоб в жодному разі не закрити дорогу цим молодим хлопцям», - цитує Суркіса прес-служба «Динамо».

Нагадаємо, 7 грудня «Динамо» у Києві розгромило «Партизан» та вийшло у плей-офф Ліги Європи з першого місця групи.