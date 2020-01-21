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    Українська тенісистка повернулася в Grand Slam після народження дитини

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    Катерина Бондаренко мала всі шанси перемогти - Українська тенісистка повернулася в Grand Slam після народження дитини
    Катерина Бондаренко мала всі шанси перемогти
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    Катерина Бондаренко поступилася Аріні Родіоновій

    535-та на цей момент ракетка світу, українка Катерина Бондаренко не змогла подолати сита першого кола на першому в році турнірі із серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

    Досвідчена українка, яка повернулася в Тур після народження дитини і отримала допуск на Australian Open за захищеним рейтингом, поступилася австралійці Аріні Родіоновій (WTA №153) – 6:3, 6:7(5), 0:6.

    Матч тривав дві години. На тай-брейку в другому сеті Катерина вела 4:2 і була ближчою до перемоги, однак врешті програла, а у вирішальній партії з якихось причин взагалі припинила опір.

    У другому коді Родіонова зіграє з десятою ракетною світу, нідерландкою Кіеі Бертенс, кора сьогодні у двох сетах перемогла румунку Ірину Беґу.

    Додамо, що Катерина грає у Мельбурні вперше після 2018 року, коли повторила свій найкращий результат, дійшовши до третього раунду.

    Раніше в друге коло цьогорічного Відкритого чемпіонату Австралії вийшло дві українки – Даяна Ястремська і Еліна Світоліна. Катерина Козлова зіграє свій стартовий поєдинок сьогодні в обідню пору за київським і опівночі за австралійським часом.

     Читайте також: Українка Ястремська розпочала Australian Open з перемоги з непристойною перевагою
    теніс Катерина Бондаренко Australian Open Кікі Бертенс Аріна Родіонова
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