Українська тенісистка повернулася в Grand Slam після народження дитини



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Катерина Бондаренко мала всі шанси перемогти Ліга

Катерина Бондаренко поступилася Аріні Родіоновій

535-та на цей момент ракетка світу, українка Катерина Бондаренко не змогла подолати сита першого кола на першому в році турнірі із серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

Досвідчена українка, яка повернулася в Тур після народження дитини і отримала допуск на Australian Open за захищеним рейтингом, поступилася австралійці Аріні Родіоновій (WTA №153) – 6:3, 6:7(5), 0:6.

Матч тривав дві години. На тай-брейку в другому сеті Катерина вела 4:2 і була ближчою до перемоги, однак врешті програла, а у вирішальній партії з якихось причин взагалі припинила опір.

У другому коді Родіонова зіграє з десятою ракетною світу, нідерландкою Кіеі Бертенс, кора сьогодні у двох сетах перемогла румунку Ірину Беґу.

Додамо, що Катерина грає у Мельбурні вперше після 2018 року, коли повторила свій найкращий результат, дійшовши до третього раунду.

Раніше в друге коло цьогорічного Відкритого чемпіонату Австралії вийшло дві українки – Даяна Ястремська і Еліна Світоліна. Катерина Козлова зіграє свій стартовий поєдинок сьогодні в обідню пору за київським і опівночі за австралійським часом.

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