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    Батько шанувальника Путіна Хабіба розраховує на допомогу Ломаченка

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    Абдулманап&nbsp;Нурмагомедов з сином&nbsp; - Батько шанувальника Путіна Хабіба розраховує на допомогу Ломаченка
    Абдулманап Нурмагомедов з сином 
    Fightnews

    Нурмагомедов-старший бажає тренувати сина в таборі Анатолія Ломаченка

    Батько та тренер шанувальника Путіна з Дагестану Хабіба Нурмагомедова Абдулманап повідомив про бажання працювати з сином у таборі Анатолія Ломаченка.

    Про це Нурмагомедов-старший повідомив у мережі Інстаграм, коментуючи готовність прийняти виклик знаменитого боксера Флойда Мейвезера.

    «Флойд, поважаю бажання провести поєдинок з Хабібом. У нас зараз відповідальний момент, належить провести найкращий бій у історії UFC. П’ять місяців і бій має відбутися. Уперше нам потрібно буде виступати в боксі і нам потрібен буде тренувальний табір Ломаченка-старшого. Чому б ні!» - написав Нурмагомедов.

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    Хабіб Нурмагомедов – чемпіон у легкій вазі змішаних єдиноборств, неодноразово заявляв про відданість російському диктатору Путіну.

    Анатолій Ломаченко – батько та тренер чемпіона світу з боксу за трьома ваговими категоріями Василя Ломаченка з Одещини.

    бокс Василь Ломаченко MMA / UFC Хабіб Нурмагомедов ММА
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