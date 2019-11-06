Батько шанувальника Путіна Хабіба розраховує на допомогу Ломаченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Абдулманап Нурмагомедов з сином Fightnews

Нурмагомедов-старший бажає тренувати сина в таборі Анатолія Ломаченка

Батько та тренер шанувальника Путіна з Дагестану Хабіба Нурмагомедова Абдулманап повідомив про бажання працювати з сином у таборі Анатолія Ломаченка.

Про це Нурмагомедов-старший повідомив у мережі Інстаграм, коментуючи готовність прийняти виклик знаменитого боксера Флойда Мейвезера.

«Флойд, поважаю бажання провести поєдинок з Хабібом. У нас зараз відповідальний момент, належить провести найкращий бій у історії UFC. П’ять місяців і бій має відбутися. Уперше нам потрібно буде виступати в боксі і нам потрібен буде тренувальний табір Ломаченка-старшого. Чому б ні!» - написав Нурмагомедов.

Хабіб Нурмагомедов – чемпіон у легкій вазі змішаних єдиноборств, неодноразово заявляв про відданість російському диктатору Путіну.

Анатолій Ломаченко – батько та тренер чемпіона світу з боксу за трьома ваговими категоріями Василя Ломаченка з Одещини.