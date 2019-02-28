Батько Теофімо Лопеса: Мій син легко здолає Ломаченка



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Теофімо Лопес

Промоутерська компанія Top Rank планує організувати бій Лопес - Ломаченко в 2020 році

Батько проспекта в легкій вазі Теофімо Лопеса (12-0, 10 КО) Теофімо-старший не сумнівається в успіху свого сина в потенційному поєдинку проти чемпіона світу в цьому ж дивізіоні за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка (12-1, 9 КО).

«Ніхто не хоче битися з Теофімо 20 квітня. Люди налякані, в тому числі Ломаченко. Ми сподіваємося, що він не спробує обійти цей бій. Цей бій буде легшим, ніж з Дієго Магдалено. Ломаченко не зможе побити мого сина. Бій з українцем стане найлегшим в кар'єрі Теофімо», - сказав Лопес.

Зазначимо, що промоутерська компанія Top Rank планує організувати бій Лопес - Ломаченко в 2020 році.

Нагадаємо, Британський боксер Ентоні Кролла також вірить в свою перемогу над чемпіоном світу WBA і WBO Василем Ломаченко, з яким він проведе поєдинок 12 квітня цього року.

Джерело: Tribuna.com