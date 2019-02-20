«Непереможних не існує». Майбутній суперник Ломаченка вже обіцяє побити його



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Британський боксер Ентоні Кролла вийде на ринг проти Василя Ломаченка 12 квітня в Лос-Анджелесі

«Ніхто не є непереможним. Це довів сам Ломаченко. Він зазнав першої поразки в кар'єрі досить рано»

Британський боксер Ентоні Кролла вірить в свою перемогу над чемпіоном світу WBA і WBO Василем Ломаченко, з яким він проведе поєдинок 12 квітня.

«Я вірю, що зможу знову виграти титул чемпіона світу, і саме для цього я і б'юся.

Це найбільший бій, який можна було влаштувати для мене. Я його заслужив, я отримав цей шанс не просто так. З тих пір як я втратив титул в поєдинку з Хорхе Лінаресом, я повернувся і здобув три солідні перемоги.

Я не виграв в лотереї, отримавши бій з Василем Ломаченко, тому чекаю зустрічі з нетерпінням. З віком я став більше любити тренування. Ніхто не є непереможним. Це довів сам Ломаченко. Він зазнав першої поразки в кар'єрі досить рано», - сказав Кролла Sky Sports.

Нагадаємо, бій пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center. Трансляція поєдинку відбудеться в прямому ефірі на ESPN+.

Спочатку українець мав зустрітися з чемпіоном IBF Річардом Коммі (28-2, 25 КО), але ґанець пошкодив руку в титульному бою проти чеченця Іси Чанієва (13-2, 6 КО).

Ломаченко перейшов в легку вагу минулого року і завоював два титули за два бої, перемігши венесуельця Хорхе Лінареса в бою за пояс за версією WBA і пуерториканця Хосе Педрасу за титул WBO.