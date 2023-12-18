Беленюк пояснив, чому українським спортсменам треба їхати на Олімпіаду і боротися з росіянами

«Росіяни просуватимуть пропаганду»

Українські спортсмени мають виступити на Олімпійських іграх 2024 року, щоб показати себе і просувати проукраїнський порядок денний. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів український олімпійський чемпіон попередньої літньої Олімпіади в Токіо та нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк.

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Спортсмен зазначив, що навряд чи наших спортсменів будуть розводити з російськими та білоруськими під час жеребкування навіть на ранніх стадіях змагань.

«Не можу сказати це напевно. Багато залежатиме від політики кожної федерації. У будь-якому виді спорту є своя система відбору, свої критерії виборювання ліцензій, своя система жеребкування і всього іншого», – пояснив Беленюк.

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Для прикладу він навів ситуацію з представниками Ірану, які просто не виходять змагатися проти представників Ізраїлю.

«Всі в курсі цієї політики іранських спортсменів, і досі не було знайдено жодних важелів впливу на цю ситуацію в плані розкидання по різних сітках і так далі. Тож я думаю, що навряд чи подібні історії будуть впроваджені. Принаймні, на чемпіонаті світу з боротьби, який був два з половиною місяці тому в Сербії, наші спортсмени інколи виходили навіть в першій сутичці проти представників Росії або Білорусі», – зазначив олімпійський чемпіон.

Він також нагадав, що перші виступи росіян не під державним, а під прапором російського НОК були впроваджені ще на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016-му році, але тільки для легкої атлетики.

«Тому вони вже до цього звикли, і зараз з їхнього боку працює така спортивна дипломатія – «аби не було гірше», – зауважив нардеп.

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На його переконання, росіяни централізовано поїдуть на Олімпіаду і будуть використовувати цей майданчик для просування своїх пропагандистських проросійських наративів.

Як проблеми, пов’язані з війною (зруйновані спорткомплекси, перебої з фінансами, логістикою і так далі), можуть безпосередньо вплинути на наші результати на Олімпіаді?

Крім того, Беленюк розповів про проблеми, з якими зіштовхуються українські спортсмени під час війни.

«Безперечно, через війну є дуже багато негативних наслідків. Деяким спортсменам нема де тренуватися, деякі перелокувалися: втратили свої домівки, переїхали з регіонів, де вони тренувалися…Хтось загинув, дехто не має змоги тренуватися у самій Україні через брак інфраструктури і спортивних об’єктів. Є ще така важлива складова як психологічний стан спортсменів. Але у кожного це проявляється індивідуально: хтось постійно в стресі і це його пригнічує та демотивує, а комусь навпаки – спротив наших Збройних Сил, їхній героїзм надають заряд та натхнення. І ці спортсмени розуміють, що треба зробити все від них залежне, щоб порадувати вболівальників і представників Збройних Сил, які також стежать за перебігом подій у спорті», – розповів спортсмен.

Він висловив сподівання, що вмотивованих спортсменів більше, і вони будуть використовувати олімпійський майданчик не тільки для свого виступу, а й для просування проукраїнського порядку денного на цих змаганнях – розповідати про те, що коїться на нашій землі під постійними ударами РФ.

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«Бо головний спортивний наратив Росії – спорт поза політикою. Але ми всі розуміємо, що це не так, бо Росія часто прикривається спортсменами і потім розповідає, що спорт повинен бути поза політикою. Хоча ті спортсмени закликають донатити на їхню армію, «гідно воювати» на чужій території, вбиваючи українців, стоять на різноманітних заходах навколо Путіна, розповідаючи, який він сильний лідер і що вони його абсолютно підтримують… Просто вони грають у свою гру. Тому нам треба робити власну справу й використовувати всі можливості для спортивної дипломатії і привертати увагу всього світу до того, що коїться всередині нашої країни», – наголосив Беленюк.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) таки ухвалила рішення допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі в літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Щоправда, з суттєвими обмеженнями: вони не зможуть брати участь в командних видах спорту, а ті індивідуальні спортсмени, що проб’ються на Олімпіаду, не зможуть виходити під прапорами своїх країн, на їхню честь не гратимуть державні гімни. Окрім того, до змагань не будуть допущені спортсмени з російськими та білоруськими паспортами, які підтримують війну в Україні та/чи перебувають за контрактом з військовими чи службами національної безпеки. Допоміжного персоналу останній пункт не стосується. Жоден російський чи білоруський чиновник не буде запрошений чи акредитований на Олімпійських іграх. Власне, схожі правила після початку війни діють щодо представників цих країн в багатьох видах, але організатори змагань їх не завжди дотримуються. Ну, і вже традиційно російські спортсмени лишаються під особливим прицілом антидопінгових органів.

Український президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що російських спортсменів «не можна прикрити удаваним нейтралітетом». В.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний назвав це питанням зовнішньої політики і заявив, що рішення про участь України в Олімпійських ігор в таких умовах буде прийматися після комунікації з суспільством. Розглядають можливість бойкоту Олімпіади і країни Балтії та Скандинавії. Але цього замало для тиску на МОК, аби він здав назад та переглянув свій вердикт.