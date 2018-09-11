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    Беллью: Усик - найвидатніший важковаговик з часів Холіфілда

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    Тоні Беллью - Беллью: Усик - найвидатніший важковаговик з часів Холіфілда
    Тоні Беллью

    Британець поділився очікуваннями щодо майбутнього поєдинку з українським чемпіоном

    Колишній чемпіон світу за версією WBC в першій важкій вазі британець Тоні Беллью впевнений в тому, що йому вдасться відібрати всі чемпіонські пояси в цій ваговій категорії у їх нинішнього володаря українця Олександра Усика.

    Про це сам боксер написан в своїй колоні для порталу ВВС.

    «Я битимусь з людиною, яку я вважаю найвидатнішим важковаговиком з часів Евандера Холіфілда. Людиною, яка, впевнений, навіть після того, як я його поб'ю, перейде в надважку вагу і виграє там титул чемпіона світу. Він хотів битися зі мною в супертяжах , але я не збираюся битися з таким монстром ні за що - а при проведенні нашого бою в першій важкій вазі, я стану першим британцем, якому вдасться виграти всі чотири чемпіонські пояси», - впевнений Беллью.

    «Мене очікує зустріч з феноменальним боксером. але не думайте, що я буду в жаху перед ним. Я поставлю його на межу його можливостей - подивимося, чи сподобається йому це. Якщо я програю, що можливо, то так тому і бути. Але я знаю, що я його поб'ю. Не знаю як, але я до нього доберусь. Я володію такою ударною міццю, якої у нього немає. Я можу укласти його одним ударом. Один його невірний рух, одна помилка, секундна розслабленість - і я його нокаутую. Ніхто не вірить в те, що я можу його побити, але ми подивимося», - додав Беллью.

    21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.

    Наступний бій Усик повинен провести проти британця Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО).

    Раніше повідомлялося, що бій Усик - Беллью відбудеться 10 або 17 листопада в Великобританії.

    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс Олександр Усик
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