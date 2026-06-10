«Бенфіка» остаточно попрощалася з Моурінью та призначила нового тренера

Португальський клуб, де грають два українці, повідомив деталі щодо свого майбутнього

Португальська «Бенфіка» оголосила про відхід свого головного тренера Жозе Моурінью, для якого новим місцем роботи легендарного португальського фахівця стане мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

Заява команди

Згідно з офіційною заявою лісабонського клубу, мадридський «Реал» формально висловив намір викупити контракт Моурінью та погодився виплатити фіксовану суму в розмірі 15 мільйонів євро. Сам 63-річний коуч, який повертається на «Сантьяго Бернабеу» через тринадцять років, уже дав остаточну згоду на переїзд до Мадрида і погодив умови контракту з «королівським клубом».

Попри офіційне повідомлення з боку португальської сторони, пресслужба «Реала» поки що утримується від публічних коментарів та очікує завершення всіх юридичних процедур для презентації тренера.

Повернення Моурінью до Мадрида обіцяє стати однією з найгучніших подій на трансферному ринку. Під час свого першого етапу роботи з «Реалом» у 2010-2013 роках португалець привів команду до перемоги в Ла Лізі і завоював Кубок та Суперкубок Іспанії. Фанати «вершкових» сподіваються, що досвід Моурінью допоможе команді повернути домінування у внутрішньому чемпіонаті та знову підкорити Лігу чемпіонів, особливо, після ненайкращого сезону для мадридського клубу.

Хто очолить «Бенфіку»

Паралельно з новиною про трансфер Моурінью стало відомо, що португальський гранд підтвердив призначення нового керманича команди. Ним став відомий португальський фахівець Марку Сілва, останнім місцем роботи якого був англійський «Фулгем». Перед ним стоятиме завдання утримати високі позиції «орлів» на внутрішній та міжнародній аренах, які команда здобула за час роботи його попередника.

Варто додати, що у складі команди на наступний сезон лишаються два українці: воротар Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.

Нагадаємо, що Моурінью зібрався повернути в «Реал» культового оборонця.