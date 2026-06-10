Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Бенфіка» остаточно попрощалася з Моурінью та призначила нового тренера

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Бенфіка» остаточно попрощалася з Моурінью та призначила нового тренера
Португальський клуб швидко зреагував на бажання Моурінью піти на підвищення в елітний чемпіонат
фото: Imago

Португальський клуб, де грають два українці, повідомив деталі щодо свого майбутнього 

Португальська «Бенфіка» оголосила про відхід свого головного тренера Жозе Моурінью, для якого новим місцем роботи легендарного португальського фахівця стане мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу. 

Заява команди 

Згідно з офіційною заявою лісабонського клубу, мадридський «Реал» формально висловив намір викупити контракт Моурінью та погодився виплатити фіксовану суму в розмірі 15 мільйонів євро. Сам 63-річний коуч, який повертається на «Сантьяго Бернабеу» через тринадцять років, уже дав остаточну згоду на переїзд до Мадрида і погодив умови контракту з «королівським клубом».

Попри офіційне повідомлення з боку португальської сторони, пресслужба «Реала» поки що утримується від публічних коментарів та очікує завершення всіх юридичних процедур для презентації тренера.

Повернення Моурінью до Мадрида обіцяє стати однією з найгучніших подій на трансферному ринку. Під час свого першого етапу роботи з «Реалом» у 2010-2013 роках португалець привів команду до перемоги в Ла Лізі і завоював Кубок та Суперкубок Іспанії. Фанати «вершкових» сподіваються, що досвід Моурінью допоможе команді повернути домінування у внутрішньому чемпіонаті та знову підкорити Лігу чемпіонів, особливо, після ненайкращого сезону для мадридського клубу.

Хто очолить «Бенфіку»

Паралельно з новиною про трансфер Моурінью стало відомо, що португальський гранд підтвердив призначення нового керманича команди. Ним став відомий португальський фахівець Марку Сілва, останнім місцем роботи якого був англійський «Фулгем». Перед ним стоятиме завдання утримати високі позиції «орлів» на внутрішній та міжнародній аренах, які команда здобула за час роботи його попередника.

Варто додати, що у складі команди на наступний сезон лишаються два українці: воротар Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков. 

Нагадаємо, що Моурінью зібрався повернути в «Реал» культового оборонця

Теги: Суперкубок Жозе Моурінью НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Бенфіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Українська гімнастка з протезом виграла золото на турнірі в Румунії
Українська гімнастка з протезом виграла золото на турнірі в Румунії
«Бенфіка» остаточно попрощалася з Моурінью та призначила нового тренера
«Бенфіка» остаточно попрощалася з Моурінью та призначила нового тренера
За два дні до Чемпіонату світу мітингувальники у Мехіко заблокували вхід до стадіону «Ацтека»
За два дні до Чемпіонату світу мітингувальники у Мехіко заблокували вхід до стадіону «Ацтека»
Тед Лассо по-норвезьки. Очільником Лижної федерації Норвегії став футбольний тренер
Тед Лассо по-норвезьки. Очільником Лижної федерації Норвегії став футбольний тренер
Легенда у дії. Серена Вільямс здобула першу перемогу за чотири роки
Легенда у дії. Серена Вільямс здобула першу перемогу за чотири роки
Росія залишилася поза чемпіонатом світу з хокею 2027 року
Росія залишилася поза чемпіонатом світу з хокею 2027 року

Новини

Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Вчора, 18:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua