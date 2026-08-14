Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Колишній тренер «Барселони» очолив збірну Нідерландів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Колишній тренер «Барселони» очолив збірну Нідерландів
Хаві Ернандес підписав чотирирічний контракт з однією з топових європейських збірних
фото: KNVB

Хаві Ернандес називає себе «сином нідерландського футболу»

Футбольна асоціація Нідерландів оголосила про призначення 46-річного іспанського фахівця Хаві Ернандеса новим головним тренером національної збірної. Про це повідомляє «Главком».

Деталі співпраці

Контракт із колишнім наставником «Барселони» розрахований на чотири роки — до завершення Чемпіонату світу 2030 року. На посаді керманича «Ораньє» Хаві змінив Роналда Кумана, який подав у відставку після вильоту Нідерландів від Марокко у 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026, де переможця протистояння визначила серія пенальті.

Призначення іспанця стало несподіваним завершенням пошуків KNVB. Раніше від роботи зі збірною відмовилися Арне Слот, Ерік тен Гаг та Петер Бош, тоді як кандидатура Роберто Мартінеса зрештою була відхилена. Через це Хаві стане першим іноземним тренером збірної Нідерландів із 1978 року, коли команду очолював австрієць Ернст Хаппель.

Реакція Мартінеса

Сам іспанець підкреслив особливий зв'язок із нідерландською футбольною школою, яка значною мірою вплинула на його тренерське та ігрове становлення. «Це велика честь – очолити збірну Нідерландів. Як людина, яка виховалася в академії «Барселони» під впливом Йогана Кройфа та Рінуса Міхелса, я відчуваю особливий зв'язок із нідерландським футболом. Можна сказати, що певною мірою я є сином нідерландського футболу», – заявив Хаві.

Директор KNVB Найджел де Йонг очікує від нового наставника повернення до традиційного для Нідерландів атакувального стилю. Головним завданням Хаві стане побудова команди, яка прагнутиме контролювати м'яч, домінувати над суперниками та демонструвати видовищний футбол.

Офіційна презентація іспанця відбудеться 25 серпня у штаб-квартирі KNVB у Зейсті. Дебютувати на чолі «помаранчевих» Хаві має 24 вересня, коли Нідерланди на власному полі зіграють проти Німеччини в Лізі націй. У межах чотирирічного контракту іспанець також керуватиме збірною на Євро-2028, який прийматимуть Велика Британія та Ірландія, а також на Чемпіонаті світу 2030.

Нагадаємо, що колишній керманич збірної Португалії потрапив у поле інтересів топової європейської збірної

Теги: Нідерланди тренер Арне Слот Хаві Ернандес НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Динамо» здобуло мінімальну перемогу над азербайджанським «Карабахом» у Лізі конференцій
Стало відоме місце України в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА
7 серпня, 11:34
Кевін Де Брюйне отримав варіант за океаном
«Інтер Маямі» відновив інтерес до екслідера «Манчестер Сіті» – ЗМІ
3 серпня, 12:26
Вінісіус грає за «Реал» з літа 2018 року
Стало відомо, яку суму «Арсенал» запропонував «Реалу» за Вінісіуса
2 серпня, 13:00
Денис Підгурський залишив «Рух» як вільний агент
Капітан «Руху» офіційно залишив клуб і шукатиме нову команду
27 липня, 20:46
Андреа Пірло зганьбився співпрацею з росіянами
Чемпіон світу ризикує не стати тренером збірної Італії через зв'язки з Росією
26 липня, 14:59
Ямаль задирав футболку: після цього вболівальники змогли побачити логотип на його нижній білизні
Ямаль мимоволі зробив шалено популярним бренд німецької нижньої білизни
22 липня, 16:03
Гравці збірної Аргентини грали жорстко протягом всього фіналу ЧС-2026
ФІФА розслідуватиме сутички на полі одразу по завершенню фіналу Чемпіонату світу
21 липня, 14:24
Ніко Вільямс віддає чемпіонську медаль своїй мамі
Хавбек збірної Іспанії Вільямс присвятив мамі перемогу на мундіалі та віддав їй свою медаль
21 липня, 08:20
Борха Іглесіас вирішив стати на бік уболівальників
«Це ганьба». Форвард збірної Іспанії розніс організаторів Чемпіонату світу
19 липня, 18:52

Новини

Українка Деркач здобула для Італії золото Чемпіонату Європи з легкої атлетики
Українка Деркач здобула для Італії золото Чемпіонату Європи з легкої атлетики
Колишній тренер «Барселони» очолив збірну Нідерландів
Колишній тренер «Барселони» очолив збірну Нідерландів
Дивний епізод у матчі «Фулгема»: суперник пробив пенальті у порожні ворота
Дивний епізод у матчі «Фулгема»: суперник пробив пенальті у порожні ворота
Україна завоювала 15 нагород на Чемпіонаті Європи U-23 зі стендової та кульової стрільби
Україна завоювала 15 нагород на Чемпіонаті Європи U-23 зі стендової та кульової стрільби
Україна поступилась Словаччині на Чемпіонаті Європи з баскетболу U-16
Україна поступилась Словаччині на Чемпіонаті Європи з баскетболу U-16
Чи залишиться Костюк в «Динамо»? ЗМІ повідомили про рішення керівництва клубу
Чи залишиться Костюк в «Динамо»? ЗМІ повідомили про рішення керівництва клубу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
109K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
75K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua