Колишній тренер «Барселони» очолив збірну Нідерландів

Хаві Ернандес називає себе «сином нідерландського футболу»

Футбольна асоціація Нідерландів оголосила про призначення 46-річного іспанського фахівця Хаві Ернандеса новим головним тренером національної збірної. Про це повідомляє «Главком».

Деталі співпраці

Контракт із колишнім наставником «Барселони» розрахований на чотири роки — до завершення Чемпіонату світу 2030 року. На посаді керманича «Ораньє» Хаві змінив Роналда Кумана, який подав у відставку після вильоту Нідерландів від Марокко у 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026, де переможця протистояння визначила серія пенальті.

Призначення іспанця стало несподіваним завершенням пошуків KNVB. Раніше від роботи зі збірною відмовилися Арне Слот, Ерік тен Гаг та Петер Бош, тоді як кандидатура Роберто Мартінеса зрештою була відхилена. Через це Хаві стане першим іноземним тренером збірної Нідерландів із 1978 року, коли команду очолював австрієць Ернст Хаппель.

Реакція Мартінеса

Сам іспанець підкреслив особливий зв'язок із нідерландською футбольною школою, яка значною мірою вплинула на його тренерське та ігрове становлення. «Це велика честь – очолити збірну Нідерландів. Як людина, яка виховалася в академії «Барселони» під впливом Йогана Кройфа та Рінуса Міхелса, я відчуваю особливий зв'язок із нідерландським футболом. Можна сказати, що певною мірою я є сином нідерландського футболу», – заявив Хаві.

Директор KNVB Найджел де Йонг очікує від нового наставника повернення до традиційного для Нідерландів атакувального стилю. Головним завданням Хаві стане побудова команди, яка прагнутиме контролювати м'яч, домінувати над суперниками та демонструвати видовищний футбол.

Офіційна презентація іспанця відбудеться 25 серпня у штаб-квартирі KNVB у Зейсті. Дебютувати на чолі «помаранчевих» Хаві має 24 вересня, коли Нідерланди на власному полі зіграють проти Німеччини в Лізі націй. У межах чотирирічного контракту іспанець також керуватиме збірною на Євро-2028, який прийматимуть Велика Британія та Ірландія, а також на Чемпіонаті світу 2030.

Нагадаємо, що колишній керманич збірної Португалії потрапив у поле інтересів топової європейської збірної.