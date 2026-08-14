Дивний епізод у матчі «Фулгема»: суперник пробив пенальті у порожні ворота

«Малага» та «Фулгем» розіграли між собою трофей Costa del Sol Trophy у скандальному матчі

Англійці покинули стадіон «Ла-Росаледа» під свист вболівальників

Товариський матч за традиційний кубок Costa del Sol Trophy між іспанською «Малагою» та лондонським «Фулгемом» завершився справжнім скандалом. Після фінального свистка англійська команда відмовилася брати участь у післяматчевій серії пенальті та залишила поле під свист близько 17 тисяч уболівальників на стадіоні «Ла-Росаледа». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Протест англійців

Основний час зустрічі завершився з рахунком 2:2. Господарі врятувалися від поразки на 90-й хвилині, коли Енеко Хаурегі реалізував пенальті, призначений після гри рукою Келвіна Бассі. Однак після завершення матчу виникла суперечка щодо того, як саме має визначатися переможець. Поки футболісти «Малаги» готувалися до серії пенальті, гравці «Фулгема» несподівано попрямували до роздягальні й більше на поле не повернулися.

Лондонський клуб пояснив свій демарш тим, що серія пенальті нібито не була передбачена умовами домовленості про проведення матчу. Водночас іспанські ЗМІ повідомили, що «Фулгем» поспішав залишити Іспанію, щоб вчасно вирушити на запланований авіарейс.

Скандал продовжився вже після фінального свистка. Новопризначений головний тренер «Фулгема» Альваро Арбелоа вступив у емоційну суперечку з арбітром Мігелем Анхелем Ортісом Аріасом. У результаті наставник отримав пряму червону картку.

«Перемога» Малаги

Коли стало остаточно зрозуміло, що англійська команда не збирається повертатися на поле, Хаурегі влаштував справжній футбольний фарс. Форвард підійшов до одинадцятиметрової позначки та просто закотив м'яч у порожні ворота «Фулгема», після чого футболісти «Малаги» почали святкувати перемогу та підняли трофей під іронічні овації трибун.

До того ж, іспанська преса не залишила інцидент без уваги. Зокрема, Marca різко розкритикувала поведінку лондонського клубу, назвавши подію ганебним проявом неповаги та одним із найскандальніших епізодів в історії домашнього стадіону «Малаги».

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили нову неприємну для Інфантіно інформацію.