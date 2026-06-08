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Моурінью зібрався повернути в «Реал» культового оборонця

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Моурінью зібрався повернути в «Реал» культового оборонця
Пепе віддав «вершковим» 10 років
фото: EFE

Колишній підопічний встиг завершити ігрову кар'єру

Португальський фахівець Жозе Моурінью запропонував співвітчизнику Пепе стати його асистентом у мадридському «Реалі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Особливий» контактував із ексцентрбеком. Пепе взяв час на роздуми щодо пропозиції. Менеджмент «вершкових» розпочав обговорення кандидатури португальця.

Пепе виступав за «Реал» у 2007-2010 роках. Зокрема, він провів три сезони на «Бернабеу» під керівництвом Моурінью. У складі мадридців оборонець завоював 13 трофеїв. Тричі він став чемпіоном Іспанії та три рази тріумфував у Лізі чемпіонів.

Повісив бутси на цвях Пепе влітку 2024 року. На схилі кар'єри він відіграв кілька сезонів за португальський «Порту». Повернення Моурінью в «Реал», імовірно, відбудеться в найближчі дні.

До слова, раніше «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Жозе Моурінью Пепе

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