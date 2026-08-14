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Українець офіційно став гравцем «Реала»: деталі угоди

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українець офіційно став гравцем «Реала»: деталі угоди
Контракт Шульги з мадридським грандом розраховано на два сезони
фото: Реал

За «Реал» гратиме ще один українець

24-річний український баскетболіст Максим Шульга підписав контракт із мадридським «Реалом». Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

Контракт українця з мадридським грандом розраховано на два сезони.

У 2025 році Шульгу обрали під 57-м загальним номером у другому раунді драфту до команди «Орландо Меджик», з якої його одразу обміняли до «Бостон Селтікс». Після виступів у Літній лізі НБА українець підписав двосторонню угоду, що дозволяла йому поєднувати виступи на рівні G-ліги з обмеженими виступами за першу команду в НБА.

Шульга став вільним агентом після того, як «Бостон Селтікс» не гарантував його контракт на сезон 2026/27. Після цього він грав за «Голден Стейт Ворріорз» в Літній лізі НБА. Більшу частину свого дебютного професійного сезону Шульга провів у фарм-клубі «Селтікс» в G-Лізі. Там українець набирав у середньому 15,7 очка, 4,4 підбирання та 6,7 передачі. У НБА він зіграв 11 матчів, але отримував у середньому лише 3,3 хвилини ігрового часу.

Незабаром Шульга приєднається до табору національної збірної України, яка готуватиметься до матчів кваліфікації Чемпіонату світу проти Греції та Чорногорії.

Варто зазначити, що у складі футбольного клубу «Реал» грає інший українець – голкіпер Андрій Лунін.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол Максим Шульга

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