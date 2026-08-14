Українець офіційно став гравцем «Реала»: деталі угоди
За «Реал» гратиме ще один українець
24-річний український баскетболіст Максим Шульга підписав контракт із мадридським «Реалом». Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.
Контракт українця з мадридським грандом розраховано на два сезони.
У 2025 році Шульгу обрали під 57-м загальним номером у другому раунді драфту до команди «Орландо Меджик», з якої його одразу обміняли до «Бостон Селтікс». Після виступів у Літній лізі НБА українець підписав двосторонню угоду, що дозволяла йому поєднувати виступи на рівні G-ліги з обмеженими виступами за першу команду в НБА.
Шульга став вільним агентом після того, як «Бостон Селтікс» не гарантував його контракт на сезон 2026/27. Після цього він грав за «Голден Стейт Ворріорз» в Літній лізі НБА. Більшу частину свого дебютного професійного сезону Шульга провів у фарм-клубі «Селтікс» в G-Лізі. Там українець набирав у середньому 15,7 очка, 4,4 підбирання та 6,7 передачі. У НБА він зіграв 11 матчів, але отримував у середньому лише 3,3 хвилини ігрового часу.
Незабаром Шульга приєднається до табору національної збірної України, яка готуватиметься до матчів кваліфікації Чемпіонату світу проти Греції та Чорногорії.
Варто зазначити, що у складі футбольного клубу «Реал» грає інший українець – голкіпер Андрій Лунін.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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