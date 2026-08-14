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Українка Деркач здобула для Італії золото Чемпіонату Європи з легкої атлетики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українка Деркач здобула для Італії золото Чемпіонату Європи з легкої атлетики
Золото Чемпіонату Європи 2026 стало для Деркач першою нагород на континентальних першостях
фото: instagram.com/atleticaitaliana

Дар'я Деркач народилась у Вінниці у 1993 році, у 2002 році її родина переїхала до Італії

Італійська легкоатлетка українського походження Дарʼя Деркач здобула золото Чемпіонату Європи, який проходить у британському Бірмінгемі. Про це повідомляє «Главком».

33-річна Деркач здобула перемогу у потрійному стрибку. Золото континентальної першості вона здобула з особистим рекордом – 14,6 метра.

Дар'я народилась у Вінниці у 1993 році. У 2002 році її родина переїхала до Італії.

Золото Чемпіонату Європи 2026 стало для Деркач першою нагород на континентальних першостях.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: легка атлетика

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