Стрибун з жердиною Олександр Онуфрієв вийшов до фіналу Чемпіонату Європи 2026

Кваліфікація у стрибках з жердиною виявилася повною сюрпризів

Українець Олександр Онуфрієв, який виступає у стрибках з жердиною, потрапив до дебютного фіналу континентальних першостей з легкої атлетики. Про це повідомляє «Главком».

Виступ українців у кваліфікації

Олександр Онуфрієв продемонстрував упевнений виступ на стартових висотах. Українець із першої спроби подолав планки 5,25 та 5,45 метра, після чого продовжив боротьбу на висоті 5,60 м. Взяти її лідеру українських стрибків з жердиною не вдалося, адже усі три спроби завершилися невдачею (хоча друга з них була досить близькою). Водночас завдяки чистому проходженню попередніх висот спортсмен розділив дванадцяте місце з іншими спортсменами з Німеччини та Британії та отримав путівку до фіналу.

Інший представник України Владислав Малихін, на жаль, завершив боротьбу вже на кваліфікаційній стадії. На висоті 5,25 м він схибив у першій спробі, проте з другої взяв планку. Однак 5,45 м підкорити не зміг, тричі збивши її. У підсумку Малихін посів 21-ше місце та не потрапив до фінальної частини змагань.

Провал фаворитів

Головною сенсацією кваліфікації став виліт одразу кількох відомих спортсменів. Нідерландець Менно Влоон, який вважався одним із фаворитів, розпочав виступ лише з висоти 5,60 м. Після невдалої першої спроби він переніс наступні, але зрештою знявся зі змагань і залишився без результату.

Не зміг подолати кваліфікацію й турецький стрибун Ерсу Шашма. Він також пропустив нижчі висоти та розпочав боротьбу з 5,60 м, однак тричі не зумів взяти планку. Аналогічна доля спіткала француза Тібо Коле – фіналіста Чемпіонату світу 2025 та бронзового призера Європейських ігор, який також завершив виступ без успішної спроби на 5,60 м.

Фіналісти Чемпіонату Європи 2026 у стрибках з жердиною

Арман Дюплантіс (Швеція)

Еммануїл Караліс (Греція)

Бо Канда Літа Бере (Німеччина)

Іліо Фільтьєнс (Бельгія)

Баптіст Тьєрі (Франція)

Сондре Гутормссен (Норвегія)

Педро Буаро (Португалія)

Юхо Аласаарі (Фінляндія)

Матьє Коле (Франція)

Бен Бродерс (Бельгія)

Маттео Олівері (Італія)

Олександр Онуфрієв (Україна)

Овен Герд (Велика Британія)

Джиліан Ладвіг (Німеччина)

Фінал пройде 16 серпня о 21:30.

Нагадаємо, що Михайло Кохан приніс Україні першу медаль Чемпіонату Європи 2026 з легкої атлетики.