На війні з Росією загинув український тенісист

Ще один спортсмен віддав життя за Україну

Захищаючи Україну від російського вторгнення загинув на полі бою український тенісист Слава Курбанов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію тенісу України.

До повномасштабного вторгнення Курбанов був активним учасником тенісних турнірів у рамках Українського тенісного клубу, Аматуру, ліги Смеш та інших.

З перших днів добровільно пішов на фронт, мав активну громадянську позицію, воював на найгарячіших напрямках.

«Пам’ятаємо Славу як непересічну особистість та добру людину. Спочивай з миром, герою!», – йдеться у дописі Федерації тенісу України.

Нагадаємо, на війні проти Росії загинув захисник України та титулований легкоатлет Ігор Боднар.

Ігор Боднар загинув 6 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Він був майстром спорту міжнародного класу та срібним призером Паралімпіади-2000 у Сіднеї з легкої атлетики в бігу на 1500 м.

Як повідомлялося, український флорболіст Юрій Орлов загинув внаслідок обстрілу Києва російськими військами.

«Українська федерація флорболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій флорбольній спільноті у зв’язку з трагічною загибеллю Юрія Орлова – гравця клубу КФК (1996–2026). З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ», – йдеться у дописі Української федерації флорболу.