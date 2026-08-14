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На війні з Росією загинув український тенісист

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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На війні з Росією загинув український тенісист
Слава Курбанов воював на найгарячіших напрямках

Ще один спортсмен віддав життя за Україну

Захищаючи Україну від російського вторгнення загинув на полі бою український тенісист Слава Курбанов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію тенісу України.

До повномасштабного вторгнення Курбанов був активним учасником тенісних турнірів у рамках Українського тенісного клубу, Аматуру, ліги Смеш та інших.

З перших днів добровільно пішов на фронт, мав активну громадянську позицію, воював на найгарячіших напрямках.

«Пам’ятаємо Славу як непересічну особистість та добру людину. Спочивай з миром, герою!», – йдеться у дописі Федерації тенісу України.

Нагадаємо, на війні проти Росії загинув захисник України та титулований легкоатлет Ігор Боднар

Ігор Боднар загинув 6 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Він був майстром спорту міжнародного класу та срібним призером Паралімпіади-2000 у Сіднеї з легкої атлетики в бігу на 1500 м.

Як повідомлялося, український флорболіст Юрій Орлов загинув внаслідок обстрілу Києва російськими військами.

«Українська федерація флорболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій флорбольній спільноті у зв’язку з трагічною загибеллю Юрія Орлова – гравця клубу КФК (1996–2026). З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ», – йдеться у дописі Української федерації флорболу.

Теги: теніс смерть війна

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