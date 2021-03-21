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    Побитий Усиком боксер захистив титул чемпіона світу

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    Бетербієв виграв поєдинок технічним нокаутом - Побитий Усиком боксер захистив титул чемпіона світу
    Бетербієв виграв поєдинок технічним нокаутом
    фото з відкритих джерел

    Бетербієв зберіг чемпіонські пояси, нокаутувавши Дейнеса

    Чемпіон світу за версіями WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв здобув перемогу над німцем Адамом Дейнесом технічним нокаутом в 10-му раунді. При цьому Дейнес вже в першому раунді побував у нокдауні, але зумів продовжити бій.

    Для Бетербієва ця зустріч стала першою з жовтня 2019 року. Тоді він нокаутував Олександра Гвоздика і відібрав у нього титул за версією WBC. Що стосується Дейнеса, він також останній раз бився в 2019 році. У вересні він впорався з Євгеном Махтіенко.

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    Публикация от Top Rank Boxing (@toprank)

    Для Бетербієва ця перемога стала вже 16-й в кар'єрі. Він виграв всі бої, причому у всіх перемагав нокаутом. На любительському рівні чеченець, який живе у Канаді, у відбірному турнірі Олімпіади 2012 року поступився Олександру Усику. Тоді українець став переможцем Ігор.

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      Теги: Александр Усик Олександр Гвоздик Артур Бетербієв
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