«Бешикташ» планує підписати контракт із півзахисником донецького «Шахтаря»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Веллінгтон Нем. Фото: ФК Шахтар

На трансфері гравця наполягає президент турецького клубу

Президент «Бешикташа» Фікрет Орман наполягає на трансфері півзахисника «Шахтаря» Веллінгтона Нема.

Про це повідомляє Fotospor.

Орман вважає, що бразилець зможе посилити турецький клуб і нагадує, що саме в Україні (в «Металісті» - прим.) «Бешикташ» знайшов Хосе Сосу, який провів за турецький клуб 78 матчів, в яких забив 14 голів і зробив 23 асисти.

26-річний хавбек перейшов в «Шахтар» в 2013 році, провів 54 матчі, в яких забив дев'ять голів і зробив п'ять асистів.

Контракт Нема з донецьким клубом закінчується в червні 2020 року.

Раніше повідомлялося, що футболіст хоче покинути «Шахтар».

У свою чергу головний тренер донецького клубу Паулу Фонсека повідомив, що не розраховує на футболіста.

Джерело: ua.tribuna.com