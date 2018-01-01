«Бешикташ» хоче переманити до себе трансферну ціль «Динамо»

Претендентів на талановитого форварда стало більше

Нападник збірної Гани і сербського клубу «Црвена Звезда» Річмонд Боак'є потрапив в сферу інтересів турецького гранда - «Бешикташа». Такою інформацією володіє видання Turksvoetbal.net. Як повідомляє джерело, «Бешикташ» вже вступив в переговори з «Црвеною Звездою», щоб постаратися оформити перехід