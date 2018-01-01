«Бешикташ» хоче переманити до себе трансферну ціль «Динамо»
- Сьогодні, 16:08
-
Розсилка
Річмонд Бокаьє. Фото: cdn.ghanasoccernet.com
Претендентів на талановитого форварда стало більше
Нападник збірної Гани і сербського клубу «Црвена Звезда» Річмонд Боак'є потрапив в сферу інтересів турецького гранда - «Бешикташа».
Такою інформацією володіє видання Turksvoetbal.net.
Як повідомляє джерело, «Бешикташ» вже вступив в переговори з «Црвеною Звездою», щоб постаратися оформити перехід ганського форварда найближчим часом.
Нагадаємо, що Річмонд Боак'є входить в сферу інтересів багатьох клубів, в тому числі київського «Динамо», «Челсі», «Евертона», «Вест Гема» і «Ренна».
«Црвена Звезда» не хоче продавати нападника в зимове трансферне вікно, але готова відпустити його за 10 мільйонів євро.
Джерело: Footboom