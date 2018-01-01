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    «Бешикташ» хоче переманити до себе трансферну ціль «Динамо»

    Претендентів на талановитого форварда стало більше
    Нападник збірної Гани і сербського клубу «Црвена Звезда» Річмонд Боак'є потрапив в сферу інтересів турецького гранда - «Бешикташа». Такою інформацією володіє видання Turksvoetbal.net. Як повідомляє джерело, «Бешикташ» вже вступив в переговори з «Црвеною Звездою», щоб постаратися оформити перехід
    • Сьогодні, 16:08
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    Річмонд Бокаьє. Фото:&nbsp;<span>cdn.ghanasoccernet.com</span>
    Річмонд Бокаьє. Фото: cdn.ghanasoccernet.com

    Претендентів на талановитого форварда стало більше

    Нападник збірної Гани і сербського клубу «Црвена Звезда» Річмонд Боак'є потрапив в сферу інтересів турецького гранда - «Бешикташа».

    Такою інформацією володіє видання Turksvoetbal.net.

    Як повідомляє джерело, «Бешикташ» вже вступив в переговори з «Црвеною Звездою», щоб постаратися оформити перехід ганського форварда найближчим часом.

    Нагадаємо, що Річмонд Боак'є входить в сферу інтересів багатьох клубів, в тому числі київського «Динамо», «Челсі», «Евертона», «Вест Гема» і «Ренна».

    «Црвена Звезда» не хоче продавати нападника в зимове трансферне вікно, але готова відпустити його за 10 мільйонів євро.

    Джерело: Footboom

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