ЗМІ: «Динамо» хоче в січні підсилитись екс-гравцем «Ювентуса»
- Сьогодні, 14:46
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Кияни готові в січні підписати Річмонда на заміну Дьємерсі Мбокані
Київське «Динамо» цікавиться придбанням нового форварда. На прицілі бомбардир з величезним досвідом виступів у Серії А.
Річмонд Боак'є став справжнім відкриттям сезону 2017/18. Ганський форвард забив 23 голи і віддав 3 гольові паси у 28 матчах за «Црвену Звезду» в чемпіонаті Сербії та Лізі Європи. Загалом за клуб і збірну Боак'є наколотив 45 голів у 2017-му році.
«Динамо» продовжує активно цікавитись 24-річним екс-форвардом італійських «Ювентуса» (туринці колись купували його за 4 мільйони євро), «Сассуоло», «Аталанти», «Дженоа» та іспанського «Ельче».
Кияни готові в січні підписати Річмонда на заміну Дьємерсі Мбокані, контракт якого завершується незабаром, інформує SportsworldGhana.
Очікується, що переговори між клубами можуть отримати позитивний підсумок вже найближчим часом. І це незважаючи на те, що конкурентами «Динамо» виступають клуби АПЛ: «Челсі», «Сток Сіті» та «Вест Гем».
Нагадаємо, що Артем Кравець все ближче до відходу з «Динамо», а також Ротань підпише контракт з київським клубом до літа.
Джерело: Футбол 24