Кияни готові в січні підписати Річмонда на заміну Дьємерсі Мбокані

Київське «Динамо» цікавиться придбанням нового форварда. На прицілі бомбардир з величезним досвідом виступів у Серії А. Річмонд Боак'є став справжнім відкриттям сезону 2017/18. Ганський форвард забив 23 голи і віддав 3 гольові паси у 28 матчах за «Црвену Звезду» в чемпіонаті Сербії та Лізі Європи. Загалом за клуб і збірну



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Річмонд Боак'є. Фото: Getty Images

Кияни готові в січні підписати Річмонда на заміну Дьємерсі Мбокані

Київське «Динамо» цікавиться придбанням нового форварда. На прицілі бомбардир з величезним досвідом виступів у Серії А.

Річмонд Боак'є став справжнім відкриттям сезону 2017/18. Ганський форвард забив 23 голи і віддав 3 гольові паси у 28 матчах за «Црвену Звезду» в чемпіонаті Сербії та Лізі Європи. Загалом за клуб і збірну Боак'є наколотив 45 голів у 2017-му році.

«Динамо» продовжує активно цікавитись 24-річним екс-форвардом італійських «Ювентуса» (туринці колись купували його за 4 мільйони євро), «Сассуоло», «Аталанти», «Дженоа» та іспанського «Ельче».

Кияни готові в січні підписати Річмонда на заміну Дьємерсі Мбокані, контракт якого завершується незабаром, інформує SportsworldGhana.

Очікується, що переговори між клубами можуть отримати позитивний підсумок вже найближчим часом. І це незважаючи на те, що конкурентами «Динамо» виступають клуби АПЛ: «Челсі», «Сток Сіті» та «Вест Гем».

Нагадаємо, що Артем Кравець все ближче до відходу з «Динамо», а також Ротань підпише контракт з київським клубом до літа.

Джерело: Футбол 24