  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Бешикташ» переведе українського голкіпера в дубль

    Бойко так і не знайшов собі новий клуб
    Воротар «Бешикташа» Денис Бойко і півзахисник Арас Озбіліс будуть відправлені в дубль турецького клуб. Про це повідомляє MedyaRehberi. Українець не знайшов новий клуб, а 31 січня в Туреччині закривається трансферне вікно. Раніше повідомлялося, що воротар може перейти в «Зорю». Також повідомлялося про інтерес до голкіпера
    • Сьогодні, 17:16
    • Розсилка
    Денис Бойко. Фото: ФК Бешикташ
    Денис Бойко. Фото: ФК Бешикташ

    Бойко так і не знайшов собі новий клуб

    Воротар «Бешикташа» Денис Бойко і півзахисник Арас Озбіліс будуть відправлені в дубль турецького клуб.

    Про це повідомляє MedyaRehberi.

    Українець не знайшов новий клуб, а 31 січня в Туреччині закривається трансферне вікно.

    Раніше повідомлялося, що воротар може перейти в «Зорю».

    Також повідомлялося про інтерес до голкіпера з боку «Брюгге».

    Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ вже повідомляли, що Бойко домовився про перехід в «Шахтар», але пізніше сам Денис спростував цю інформацію.

    У цьому сезоні українець не провів жодного матчу.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ