«Бешикташ» переведе українського голкіпера в дубль
- Сьогодні, 17:16
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Денис Бойко. Фото: ФК Бешикташ
Бойко так і не знайшов собі новий клуб
Воротар «Бешикташа» Денис Бойко і півзахисник Арас Озбіліс будуть відправлені в дубль турецького клуб.
Про це повідомляє MedyaRehberi.
Українець не знайшов новий клуб, а 31 січня в Туреччині закривається трансферне вікно.
Раніше повідомлялося, що воротар може перейти в «Зорю».
Також повідомлялося про інтерес до голкіпера з боку «Брюгге».
Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ вже повідомляли, що Бойко домовився про перехід в «Шахтар», але пізніше сам Денис спростував цю інформацію.
У цьому сезоні українець не провів жодного матчу.
Джерело: ua.tribuna.com