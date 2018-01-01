«Бешикташ» переведе українського голкіпера в дубль

Бойко так і не знайшов собі новий клуб

Воротар «Бешикташа» Денис Бойко і півзахисник Арас Озбіліс будуть відправлені в дубль турецького клуб. Про це повідомляє MedyaRehberi. Українець не знайшов новий клуб, а 31 січня в Туреччині закривається трансферне вікно. Раніше повідомлялося, що воротар може перейти в «Зорю». Також повідомлялося про інтерес до голкіпера



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Денис Бойко. Фото: ФК Бешикташ

Бойко так і не знайшов собі новий клуб

Воротар «Бешикташа» Денис Бойко і півзахисник Арас Озбіліс будуть відправлені в дубль турецького клуб.

Про це повідомляє MedyaRehberi.

Українець не знайшов новий клуб, а 31 січня в Туреччині закривається трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що воротар може перейти в «Зорю».

Також повідомлялося про інтерес до голкіпера з боку «Брюгге».

Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ вже повідомляли, що Бойко домовився про перехід в «Шахтар», але пізніше сам Денис спростував цю інформацію.

У цьому сезоні українець не провів жодного матчу.

Джерело: ua.tribuna.com