Луганська «Зоря» спробує підписати екс-голкіпера збірної України
- Сьогодні, 16:44
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Денис Бойко. Фото: Getty Images
У цьому сезоні українець на полі не з'являвся
Воротар «Бешикташа» Денис Бойко може продовжити кар'єру в «Зорі».
Про це повідомляє Fotospor.
Український клуб спробує підписати 29-річного воротаря.
Раніше повідомлялося, що «Брюгге» зацікавлений в оренді Бойко.
У цьому сезоні українець на полі не з'являвся.
Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ вже повідомляли, що Бойко домовився про перехід в «Шахтар», але пізніше сам Денис спростував цю інформацію.
Джерело: ua.tribuna.com