Луганська «Зоря» спробує підписати екс-голкіпера збірної України

У цьому сезоні українець на полі не з'являвся

Воротар «Бешикташа» Денис Бойко може продовжити кар'єру в «Зорі». Про це повідомляє Fotospor. Український клуб спробує підписати 29-річного воротаря. Раніше повідомлялося, що «Брюгге» зацікавлений в оренді Бойко. У цьому сезоні українець на полі не з'являвся. Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ вже повідомляли,