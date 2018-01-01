  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Луганська «Зоря» спробує підписати екс-голкіпера збірної України

    У цьому сезоні українець на полі не з'являвся
    Воротар «Бешикташа» Денис Бойко може продовжити кар'єру в «Зорі». Про це повідомляє Fotospor. Український клуб спробує підписати 29-річного воротаря. Раніше повідомлялося, що «Брюгге» зацікавлений в оренді Бойко. У цьому сезоні українець на полі не з'являвся. Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ вже повідомляли,
    • Сьогодні, 16:44
    • Розсилка
    Денис Бойко. Фото: Getty Images
    Денис Бойко. Фото: Getty Images

    У цьому сезоні українець на полі не з'являвся

    Воротар «Бешикташа» Денис Бойко може продовжити кар'єру в «Зорі».

    Про це повідомляє Fotospor.

    Український клуб спробує підписати 29-річного воротаря.

    Раніше повідомлялося, що «Брюгге» зацікавлений в оренді Бойко.

    У цьому сезоні українець на полі не з'являвся.

    Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ вже повідомляли, що Бойко домовився про перехід в «Шахтар», але пізніше сам Денис спростував цю інформацію.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ