«Бетіс» і «Жирона» хочуть орендувати українця Зінченка



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Олександр Зінченко

Агент 21-річного українця вже побував в Севільї

«Бетіс» і «Жирона» проявляють інтерес до півзахисника «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.

Про це повідомляє Football Espana.

Обидва клуби не говорять про повноцінний трансфер, а хочуть здійснити перехід на правах оренди.

За інформацією Sevilla Info, агент 21-річного українця вже побував в Севільї і провів переговори з «Бетісом».

Український хавбек раніше відмовився переходити в «Вулвергемптон».

«Бетіс» в минулому сезоні фінішував шостим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи, «Жирона» - 10-ю.

Джерело: ua.tribuna.com