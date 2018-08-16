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    «Бетіс» і «Жирона» хочуть орендувати українця Зінченка

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    Олександр Зінченко - «Бетіс» і «Жирона» хочуть орендувати українця Зінченка
    Олександр Зінченко

    Агент 21-річного українця вже побував в Севільї

    «Бетіс» і «Жирона» проявляють інтерес до півзахисника «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.

    Про це повідомляє Football Espana.

    Обидва клуби не говорять про повноцінний трансфер, а хочуть здійснити перехід на правах оренди.

    За інформацією Sevilla Info, агент 21-річного українця вже побував в Севільї і провів переговори з «Бетісом».

    Український хавбек раніше відмовився переходити в «Вулвергемптон».

    «Бетіс» в минулому сезоні фінішував шостим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи, «Жирона» - 10-ю.

    Джерело: ua.tribuna.com

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