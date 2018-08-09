Зічненко відмовився від переходу в «Вулвергемптон»



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Олександр Зінченко

Кілька тижнів тому клуби домовилися про трансфер за 16 млн фунтів стерлінгів

Хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зічненко відмовився від переходу в «Вулвергемптон».

Про це повідомляє англійський журналіст Тім Неш.

Угода по переходу Зінченка в «Вулвергемптон» скасовується через небажання гравця змінювати клуб.

Кілька тижнів тому клуби домовилися про трансфер за 16 млн фунтів стерлінгів, на сьогоднішній ранок було заплановано медобстеження.

«Вовки» раніше продали основного лівого захисника Баррі Дугласа в «Лідс».

Трансферне вікно в Англії закривається 9 серпня.

Після рекордного трансферу вінгера «Мідлсбро» Адама Траоре за 20 мільйонів фунтів, англійський клуб розраховує оформити ще хоча б одну операцію.

Джерело: ua.tribuna.com