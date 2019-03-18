Без Джими і з двома юніорками: Україна визначилася зі складом на заключний етап Кубка світу



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Ще етап - і сестри Семеренко зможуть кататися на велосипедах Фото з соцмереж

До складу команди потрапило шість біатлоністок

Став відомий склад збірної України на останній етап Кубка світу в Голменколлені (Норвегія).

Україну представлять сестри Віта і Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина, Катерина Бех, Анна Кривонос, Яна Бондар та Надія Бєлкіна.

Кривонос та Бех дебютують на етапах Кубка світу.

Бех та Бєлкіна мають окрему квоту на цей етап. Катерина заслужила потрапляння в Голменколлен після перемоги на юнацькому чемпіонаті світу, а Надія отримала квоту, потрапивши в топ-10 загального заліку Кубка IBU.

Етап в Голменколлені розпочнеться 21 березня.