Без Музичук і Коробова. Українські збірні з шахів назвали склад на командний чемпіонат Європи



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Вкотре лідером збірної України буде Василь Іванчук Шахова Україна

Наша жіноча третя за рейтингом, а чоловіча – восьма

Офіційний сайт змагань оприлюднив заявки національних збірних з шахів на командний чемпіонат Європи, котрий відбудеться 23 жовтня – 3 листопада в грузинському Батумі.

Склади збірних України на турнірі не будуть оптимальними. За жіночу команду не зіграють сестри Анна і Марія Музичук, у чоловіків не виступатимуть Антон Коробов і Руслан Пономарьов, які цього тижня з різним успіхом почали виступи на Кубку світу в російському Ханти-Мансійську.

Таким чином, наша жіноча третя за рейтингом, а чоловіча – восьма.

Жіночу збірну представлять Анна Ушеніна (рейтинг – 2431), Інна Гапоненко (2444), Юлія Осьмак (2408), Наталія Букса (2398) і Наталія Жукова (2333).

Лідером чоловічої збірної України буде легендарний Василь Іванчук (2686). Поряд виступатимуть Юрій Кузубов (2636), Олександр Моїсеєнко (2624), Андрій Волокітін (2627) та Володимир Онищук (2616).

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