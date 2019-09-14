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    Без Музичук і Коробова. Українські збірні з шахів назвали склад на командний чемпіонат Європи

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    Вкотре лідером збірної України буде Василь Іванчук - Без Музичук і Коробова. Українські збірні з шахів назвали склад на командний чемпіонат Європи
    Вкотре лідером збірної України буде Василь Іванчук
    Шахова Україна

    Наша жіноча третя за рейтингом, а чоловіча – восьма

    Офіційний сайт змагань оприлюднив заявки національних збірних з шахів на командний чемпіонат Європи, котрий відбудеться 23 жовтня – 3 листопада в грузинському Батумі.

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    Склади збірних України на турнірі не будуть оптимальними. За жіночу команду не зіграють сестри Анна і Марія Музичук, у чоловіків не виступатимуть Антон Коробов і Руслан Пономарьов, які цього тижня з різним успіхом почали виступи на Кубку світу в російському Ханти-Мансійську.

    Таким чином, наша жіноча третя за рейтингом, а чоловіча – восьма.

    Жіночу збірну представлять Анна Ушеніна (рейтинг – 2431), Інна Гапоненко (2444), Юлія Осьмак (2408), Наталія Букса (2398) і Наталія Жукова (2333).

    Лідером чоловічої збірної України буде легендарний Василь Іванчук (2686). Поряд виступатимуть Юрій Кузубов (2636), Олександр Моїсеєнко (2624), Андрій Волокітін (2627) та Володимир Онищук (2616).

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    чемпіонат Європи Марія Музичук шахи Руслан Пономарьов Інна Гапоненко Наталія Букса Анна Музичук Антон Коробов Андрій Волокітін Володимир Онищук Юлія Осьмак Юрій Кузубов Олександр Моїсеєнко Василь Іванчук
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