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    Без скандалу, але з нокаутом: Хабіб задушив Пор’є

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    Хабіб не залишив шансів Пор'є - Без скандалу, але з нокаутом: Хабіб задушив Пор’є
    Хабіб не залишив шансів Пор'є
    UFC

    Меґафайт обійшовся без сенсації

    Дагестанський чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмаґомедов (28-0) вдруге успішно захистив свій титул, здобувши дострокову перемогу над американцем Дастіном Пор’є (25-6), який утримував звання «тимчасового» чемпіона, в головному поєдинку турніру UFC 242, котрий відбувся в Абу-Дабі (ОАЕ).

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    У першому раунді Хабібу знадобилося близько двох хвилин, щоб зблизитися з Пор’є, відтіснити його до сітки і в підсумку перевести вниз, де він прийняв кілька спроб провести больовий/задушливий через спину.

    У другій п’ятихвилинці Пор’є вдалося зачепити Нурмаґомедова справа в голову, змусивши задкувати, але Хабіб швидко відновився і без особливих зусиль знову перевів сутичку в горизонтальне положення, де одним з ударів завдав супернику розсічення біля лівого ока.

    На початку третього раунду Дастін, звично опинившись внизу, спробував взяти росіянина на задушливий «гільйотиною», але Хабіб вирвався, перехопив ініціативу і сам задушив виснаженого американця через спину.

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