Безпрецедентна боротьба з договірними матчами: виконком УАФ залишив «Олімпік» у Прем'єр-лізі



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Не дивлячись на чималу кількість порушень, пов'язаних із участю й організацією договірних матчів, донецький «Олімпік» гратиме в українській футбольній Прем'єр-лізі в сезоні-2019/2020.

Спершу найкорумпованішому клубу України висловили повну підтримку всі 11-ти інших представників УПЛ. Сьогодні за участь «Олімпіка» в Прем'єр-лізі-2019/2020 проголосував виконавчий комітет Української асоціації футболу, яка донедавна була Федерацією.

Для того, щоб проголосувати за таке рішення, УАФ-ФФУ довелося внести зміни в регламенті змагань. Відтепер можна фінансувати будь-які команди U21 і U19, не обов'язково свої, як то було досі. Нагадаємо, що молодіжні команди «Олімпіка» відсторонені від участі в чемпіонаті через постійну участь у договірних матчах.