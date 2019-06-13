«Ми вийшли проти каріпції». Як футбольні «тітушки» за донецький «Олімпік» захищалися
Збагнути, що хотіли так звані вболівальники «Олімпіка», не змогли навіть вони самі
«Главком» уже повідомляв, що на вчорашньому зібранні ради клубів української футбольної Прем'єр-ліги розглядалося питання про можливе недопущення до змагань у зв'язку з систематичною участю в договірних матчах клубу «Олімпік» з Донецька. Дива не сталося: особи, які відстоювали права 11-ти решти представників УПЛ, принципу колової поруки не порушили і донецький клуб дружно підтримали.
Цікаво, що подію супроводжувала під стінами Будинку футболу в Києві ось ця група осіб, яких у всій красі презентували на відео. Люди називалися прихильниками «Олімпіка», але найчастіше не могли згадати ні прізвищ футболістів начебто рідної команди, ні їхнього тренера, ні навіть підсумкового місця в таблиці за підсумками сезону-2018/2019. Цікаво, що трибуни стадіонів у Києві, на яких проводить свої матчі «Олімпік», зазвичай порожні. Ультрас-сектор команди іноді налічує двоє-троє людей.
Зауважимо, що після підтримки клубів доля участі «Олімпіка» в Прем'єр-лізі-2019/2020 лежить у руках виконавчого комітету Української асоціації футболу.