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    «Ми вийшли проти каріпції». Як футбольні «тітушки» за донецький «Олімпік» захищалися

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    Борець з&nbsp;&laquo;каріпцією&raquo;, фанат&nbsp;&laquo;Олімпіка&raquo; - «Ми вийшли проти каріпції». Як футбольні «тітушки» за донецький «Олімпік» захищалися
    Борець з «каріпцією», фанат «Олімпіка»
    скрін-шот

    Збагнути, що хотіли так звані вболівальники «Олімпіка», не змогли навіть вони самі

    «Главком» уже повідомляв, що на вчорашньому зібранні ради клубів української футбольної Прем'єр-ліги розглядалося питання про можливе недопущення до змагань у зв'язку з систематичною участю в договірних матчах клубу «Олімпік» з Донецька. Дива не сталося: особи, які відстоювали права 11-ти решти представників УПЛ, принципу колової поруки не порушили і донецький клуб дружно підтримали.

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    Цікаво, що подію супроводжувала під стінами Будинку футболу в Києві ось ця група осіб, яких у всій красі презентували на відео. Люди називалися прихильниками «Олімпіка», але найчастіше не могли згадати ні прізвищ футболістів начебто рідної команди, ні їхнього тренера, ні навіть підсумкового місця в таблиці за підсумками сезону-2018/2019. Цікаво, що трибуни стадіонів у Києві, на яких проводить свої матчі «Олімпік», зазвичай порожні. Ультрас-сектор команди іноді налічує двоє-троє людей.

    Зауважимо, що після підтримки клубів доля участі «Олімпіка» в Прем'єр-лізі-2019/2020 лежить у руках виконавчого комітету Української асоціації футболу.

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