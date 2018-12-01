Безробітного французького наставника визнано найкращим тренером 2018 року
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Зінедін Зідан
Фото взяте з сайту rsport.ria.ru
Зінедін Зідан отримав престижну винагороду
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) обрала нині безробітного француза Зінедіна Зідана найкращим клубним тренером світу 2018 року.
Француз тріумфував у голосуванні, набравши 296 балів, інформує УНН.
Головними конкурентами Зідана виявився нинішній керманич «Ліверпуля» Юрген Клопп – 109, а також фахівець з «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола – 105.
Примітно, що у голосуванні взяли участь експерти з 90 країн світу.
Нагадаємо, що Зідан на чолі «галактікос» тричі поспіль виборов титул переможця Ліги чемпіонів УЄФА.
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