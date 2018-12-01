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    Безробітного французького наставника визнано найкращим тренером 2018 року

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    Зінедін Зідан - Безробітного французького наставника визнано найкращим тренером 2018 року
    Зінедін Зідан
    Фото взяте з сайту rsport.ria.ru

    Зінедін Зідан отримав престижну винагороду

    Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) обрала нині безробітного француза Зінедіна Зідана найкращим клубним тренером світу 2018 року.

    Француз тріумфував у голосуванні, набравши 296 балів, інформує УНН.

    Головними конкурентами Зідана виявився нинішній керманич «Ліверпуля» Юрген Клопп – 109, а також фахівець з «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола – 105.

    Примітно, що у голосуванні взяли участь експерти з 90 країн світу.

    Нагадаємо, що Зідан на чолі «галактікос» тричі поспіль виборов титул переможця Ліги чемпіонів УЄФА.

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