Біатлон. 4 січня у Німеччині стартує четвертий етап Кубка світу
- Сьогодні, 14:49
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Розклад змагань на четвертому етапі Кубка світу з біатлону сезону - 17/18
У німецькому Обергофі у четверг, 4 січня, після новорічної перерви розпочнеться черговий, четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону-17/18.
Упродовж чотирьох днів буде розіграно шість комплектів нагород.
Біатлон. Кубок світу сезону-2017/2018
Обергоф (Німеччина). 4 – 7 січня
Розклад перегонів:
4 січня (четвер)
13:30. Жінки. Спринт, 7.5 км (два вогневі рубежі);
5 січня (п’ятниця)
15:15. Чоловіки. Спринт, 10 км (два вогневі рубежі);
6 січня (субота)
13:15. Жінки. Гонка переслідування, 10 км (чотири вогневі рубежі);
16:00. Чоловіки. Гонка переслідування, 12.5 км (чотири вогневі рубежі);
7 січня (неділя)
12:30. Жінки. Естафета 4х6 км (по два вогневі рубежі);
15:30. Чоловіки. Естафета 4х7.5 км (по два вогневі рубежі);
Нагадаємо, що вже відомо чоловічий склад на етап у Обергофі.
Джерело: zik.ua