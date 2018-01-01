Біатлон. 4 січня у Німеччині стартує четвертий етап Кубка світу

Розклад змагань на четвертому етапі Кубка світу з біатлону сезону - 17/18

У німецькому Обергофі у четверг, 4 січня, після новорічної перерви розпочнеться черговий, четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону-17/18.Упродовж чотирьох днів буде розіграно шість комплектів нагород. Біатлон. Кубок світу сезону-2017/2018 Обергоф (Німеччина). 4 – 7 січня Розклад перегонів: 4 січня (четвер) 13:30. Жінки. Спринт, 7.5