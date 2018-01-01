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    Біатлон. 4 січня у Німеччині стартує четвертий етап Кубка світу

    Розклад змагань на четвертому етапі Кубка світу з біатлону сезону - 17/18
    У німецькому Обергофі у четверг, 4 січня, після новорічної перерви розпочнеться черговий, четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону-17/18.Упродовж чотирьох днів буде розіграно шість комплектів нагород. Біатлон. Кубок світу сезону-2017/2018 Обергоф (Німеччина). 4 – 7 січня Розклад перегонів: 4 січня (четвер) 13:30. Жінки. Спринт, 7.5
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    4 етап Кубка світу у Обергофі. Фото: Getty Images
    4 етап Кубка світу у Обергофі. Фото: Getty Images

    Розклад змагань на четвертому етапі Кубка світу з біатлону сезону - 17/18

    У німецькому Обергофі у четверг, 4 січня, після новорічної перерви розпочнеться черговий, четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону-17/18.
    Упродовж чотирьох днів буде розіграно шість комплектів нагород.

    Біатлон. Кубок світу сезону-2017/2018

    Обергоф (Німеччина). 4 – 7 січня

    Розклад перегонів:

    4 січня (четвер)

    13:30. Жінки. Спринт, 7.5 км (два вогневі рубежі);

    5 січня (п’ятниця)

    15:15. Чоловіки. Спринт, 10 км (два вогневі рубежі);

    6 січня (субота)

    13:15. Жінки. Гонка переслідування, 10 км (чотири вогневі рубежі);

    16:00. Чоловіки. Гонка переслідування, 12.5 км (чотири вогневі рубежі);

    7 січня (неділя)

    12:30. Жінки. Естафета 4х6 км (по два вогневі рубежі);

    15:30. Чоловіки. Естафета 4х7.5 км (по два вогневі рубежі);

    Нагадаємо, що вже відомо чоловічий склад на етап у Обергофі.

    Джерело: zik.ua

    Німеччина біатлон Кубок світу спринт Збірна України
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