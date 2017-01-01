Біатлон - найменш популярний вид спорту на Олімпійських іграх в Пхьончхані

На цей вид спорту реалізовано лише 41% квитків

Організатори Зимових Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані розповіли деякі подробиці про продажі квитків. Як повідомляє Inside The Games, біатлон є одним з найбільш непопулярних видів спорту, на який реалізовано лише 41% квитків. Також в цьому списку і лижне двоборство - 47%. А ось найбільш популярними є лижні гонки, на які реалізовано 81% квитків



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Фото: NBC Olympics

На цей вид спорту реалізовано лише 41% квитків

Організатори Зимових Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані розповіли деякі подробиці про продажі квитків.

Як повідомляє Inside The Games, біатлон є одним з найбільш непопулярних видів спорту, на який реалізовано лише 41% квитків.

Також в цьому списку і лижне двоборство - 47%.

А ось найбільш популярними є лижні гонки, на які реалізовано 81% квитків та шорт-трек - 74% квитків.

Також повідомляється, що на церемонію відкриття, яка відбудеться на Олімпійському стадіоні Пхьончхана, продано 67% квитків, а на закриття Ігор - тільки 35%.

Раніше повідомлялося, що всього на Олімпійські ігри-2018 було продано більше 60% квитків.

Зазначимо, що всі об'єкти до змагань вже побудовані.

Змагання пройдуть з 9-го по 25 лютого.

Джерело: xsport.ua