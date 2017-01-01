  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Біатлон - найменш популярний вид спорту на Олімпійських іграх в Пхьончхані

    На цей вид спорту реалізовано лише 41% квитків
    Організатори Зимових Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані розповіли деякі подробиці про продажі квитків. Як повідомляє Inside The Games, біатлон є одним з найбільш непопулярних видів спорту, на який реалізовано лише 41% квитків. Також в цьому списку і лижне двоборство - 47%. А ось найбільш популярними є лижні гонки, на які реалізовано 81% квитків
    • Вчора, 14:43
    • Розсилка
    <span>Фото: NBC Olympics</span>
    Фото: NBC Olympics

    На цей вид спорту реалізовано лише 41% квитків

    Організатори Зимових Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані розповіли деякі подробиці про продажі квитків.

    Як повідомляє Inside The Games, біатлон є одним з найбільш непопулярних видів спорту, на який реалізовано лише 41% квитків.

    Також в цьому списку і лижне двоборство - 47%.

    А ось найбільш популярними є лижні гонки, на які реалізовано 81% квитків та шорт-трек - 74% квитків.

    Також повідомляється, що на церемонію відкриття, яка відбудеться на Олімпійському стадіоні Пхьончхана, продано 67% квитків, а на закриття Ігор - тільки 35%.

    Раніше повідомлялося, що всього на Олімпійські ігри-2018 було продано більше 60% квитків.

    Зазначимо, що всі об'єкти до змагань вже побудовані.

    Змагання пройдуть з 9-го по 25 лютого.

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські Ігри біатлон лижний спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ