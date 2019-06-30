Біатлоніст Підручний поновив тренування



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Дмитро Підручний Фейсбук

Капітан збірної України з біатлону відновився після пошкодження

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний продовжив тренування до нового сезону. Наш спортсмен відновився після пошкодження.

«Завдяки лікарям та реабілітологам проблеми з коліном фактично позаду. Я вже повернувся до тренувань. Поки працюю за індивідуальною програмою, але незабаром приєднаюся до команди», - написав підручний на сторінці в мережі Фейсбук.

Збірна України з біатлону в середині травня почала підготовку до нового сезону.

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