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    Біатлоніст Підручний поновив тренування

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    Дмитро Підручний - Біатлоніст Підручний поновив тренування
    Дмитро Підручний
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    Капітан збірної України з біатлону відновився після пошкодження

    Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний продовжив тренування до нового сезону. Наш спортсмен відновився після пошкодження.

    «Завдяки лікарям та реабілітологам проблеми з коліном фактично позаду. Я вже повернувся до тренувань. Поки працюю за індивідуальною програмою, але незабаром приєднаюся до команди», - написав підручний на сторінці в мережі Фейсбук.

    Збірна України з біатлону в середині травня почала підготовку до нового сезону.

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