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    Українки провалили першу класичну естафету Кубка світу-2019/2020

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    У Юлії Джими на цей раз були проблеми зі стрільбою - Українки провалили першу класичну естафету Кубка світу-2019/2020
    У Юлії Джими на цей раз були проблеми зі стрільбою
    Biathlon.com.ua

    Гонку наша команда завершила лише дев'ятою

    Жіночою естафетою 4х6 км завершився перший етап Кубка світу з біатлону, який відбувався в шведському Естерсунді.

    Збірна України цю гонку провалила. Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко і Дарина Блашко уникнули промахів, але використали для цього вісім додаткових набоїв.

    Найбільші проблеми на вогневих рубежах мала Джима, яка закрила мішені з допомогою чотирьох додаткових набоїв. Меркушина використала два зайвих набої, але з огляду на недосконалу фізичну готовність, не вразила бігом. Віта Семеренко і Блашко використали по одному додатковому набою. Переможницям наші дівчата програли дві хвилини і 47 секунд.

    Виграла естафету Норвегія, за яку бігли Каролін Кноттен, Інґрід Тандервольд, Тіріл Екгофф і Марте Ольсбю-Ройзеланд. Переможниці не допустили промахів і використали при цьому шість додаткових набоїв.

    Другими стали швейцарки, за яких бігли відразу три сестри Ґаспарін - Еліза, Селіна та Аїта. На заключному етапі їх доповнила Лена Гаєкі. Закривши мішені з допомогою чотирьох додаткових набоїв, срібні призерки програли переможницям 8,5 секунд.

    Третє місце у шведок Лінн Перссон, Ельвіри Еберґ, Мони Брорссон і Ганни Еберґ. Господарки закрили всі мішені з допомогою восьми додаткових набоїв і програли швейцаркам лише фінішний ривок.

    Нагадаємо, що найуспішнішою для українок на стартовому етапі Кубка світу була індивідуальна гонка, яку Юлія Джима завершила на другому місці.

    біатлон Кубок світу Збірна України Віта Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина Марте Ольсбю-Ройзеланд Тіріл Екгофф Інґрід Тандервольд Ганна Еберґ Лінн Перссон Дарина Блашко Каролін Кноттен Еліза Ґаспарін Аїта Ґаспарін Лена Гаєкі Селіна Ґаспарін Ельвіра Еберґ
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