Українки провалили першу класичну естафету Кубка світу-2019/2020



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У Юлії Джими на цей раз були проблеми зі стрільбою Biathlon.com.ua

Гонку наша команда завершила лише дев'ятою

Жіночою естафетою 4х6 км завершився перший етап Кубка світу з біатлону, який відбувався в шведському Естерсунді.

Збірна України цю гонку провалила. Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко і Дарина Блашко уникнули промахів, але використали для цього вісім додаткових набоїв.

Найбільші проблеми на вогневих рубежах мала Джима, яка закрила мішені з допомогою чотирьох додаткових набоїв. Меркушина використала два зайвих набої, але з огляду на недосконалу фізичну готовність, не вразила бігом. Віта Семеренко і Блашко використали по одному додатковому набою. Переможницям наші дівчата програли дві хвилини і 47 секунд.

Виграла естафету Норвегія, за яку бігли Каролін Кноттен, Інґрід Тандервольд, Тіріл Екгофф і Марте Ольсбю-Ройзеланд. Переможниці не допустили промахів і використали при цьому шість додаткових набоїв.

Другими стали швейцарки, за яких бігли відразу три сестри Ґаспарін - Еліза, Селіна та Аїта. На заключному етапі їх доповнила Лена Гаєкі. Закривши мішені з допомогою чотирьох додаткових набоїв, срібні призерки програли переможницям 8,5 секунд.

Третє місце у шведок Лінн Перссон, Ельвіри Еберґ, Мони Брорссон і Ганни Еберґ. Господарки закрили всі мішені з допомогою восьми додаткових набоїв і програли швейцаркам лише фінішний ривок.

Нагадаємо, що найуспішнішою для українок на стартовому етапі Кубка світу була індивідуальна гонка, яку Юлія Джима завершила на другому місці.