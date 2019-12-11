П'ятеро українських біатлоністів госпіталізовані напередодні другого етапу Кубка світу



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Олена Підгрушна в Гохфільцені повернеться у першу збірну Біатлон України

Тренери визначилися зі складом на найближчі старти

Найближчої п'ятниці, 13 грудня, в Гохфільцені (Австрія) стартує другий етап Кубка світу з біатлону.

У порівнянні з першим етапом, який відбувався у шведському Естерсунді, в складі збірної України відбулися зміни, повідомляє Федерація біатлону України.

З огляду на програму етапу (спринти, гонки переслідування, класичні естафети), тренери української збірної вирішили обійтися без запасних. Тому з шістьох чоловіків, які змагалися в Швеції, на етап Кубка IBU в Ріднау відправиться Тарас Лесюк.

У жіночій команді зміни значніші: Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна найближчі старти проведуть на Кубку IBU, а Олена Підгрушна, яка на стартовому етапі Кубка IBU виграла срібло, навпаки проведе свої перші в новому сезоні старти Кубка світу.

Таким чином, повний склад нашої команди в Гогфільцені виглядатиме так:

Чоловіки - Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко

Жінки - Юлія Джима, Віта Семеренко, Дарина Блашко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна

Між тим, п'ятеро біатлоністів, які готуються до старту Ріднау, потрапили до лікарні. Сергій Семенов, Руслан Бригадир, Віталій Труш, Андрій Доценко та Катерина Бех госпіталізовані через кишкову інфекцію.

У лікарні їх обстежили і зробили необхідні процедури. За словами тренера Валерія Лесникова, наразі з ними все добре. Спортсмени вже навіть провели тренування. Тренер каже, що спортсмени уникнули підвищення температури.

Як виявилося, з отруєнням до лікарні потрапили не лише наші біатлоністи, але й представники інших країн, а також туристи. Все через сумнівної якості продукти.