Білоруських хокеїстів затримали за підозрою в розповсюджені наркотиків



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Вболівальники команди "Юность-Мінськ" Прессбол

Білоруські правоохоронці затримали двох хокеїстів команди «Юность-Мінськ»

Білоруські правоохоронці затримали захисника та форварда хокейної команди «Юность-Мінськ». Їх підозрюють в розповсюдженні та вживанні наркотичних речовин.

При затриманні в підозрюваних вилучили речовину, яку потім ідентифікували як гашиш, інформує «Прессбол» з посиланням на прес-службу МВС Білорусі.

За фактом затримання вже порушено кримінальну справу. Прізвища затриманих не повідомляються. Місцеві оглядачі припускають, що мова йде про гравців молодіжної команди клубу.