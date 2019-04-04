Білоруських хокеїстів затримали за підозрою в розповсюджені наркотиків
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Вболівальники команди "Юность-Мінськ"
Прессбол
Білоруські правоохоронці затримали двох хокеїстів команди «Юность-Мінськ»
Білоруські правоохоронці затримали захисника та форварда хокейної команди «Юность-Мінськ». Їх підозрюють в розповсюдженні та вживанні наркотичних речовин.
При затриманні в підозрюваних вилучили речовину, яку потім ідентифікували як гашиш, інформує «Прессбол» з посиланням на прес-службу МВС Білорусі.
За фактом затримання вже порушено кримінальну справу. Прізвища затриманих не повідомляються. Місцеві оглядачі припускають, що мова йде про гравців молодіжної команди клубу.
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