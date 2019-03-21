Український хокеїст, якого дискваліфіковували за договірняки: Був дуже злий, засмучений і розгублений



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Едуард Захарченко ще мріє повернутися в збірну України Світовий спорт

Едуард Захарченко - про вимушену паузу в кар'єрі і повернення в гру

Звинувачений у грі на букмекерські контори під час домашнього чемпіонату світу-2017 екс-голкіпер національної збірної України з хокею Едуард Захарченко дав перше за довгий час інтерв'ю. За підсумками скандалу дворічної давнини Едуард спершу був відлучений від хокею, потім за відсутністю достатньої доказової бази поновлений і виступав за казахстанську «Астану» (чи вже «Нурсултан»?), а зараз тимчасово перебуває без клубу.

Про те як переніс дискваліфікацію і час поза хокею

- Було важко, не звично, особливого спілкування з хлопцями не було. Дружина допомогла, була поруч зі мною завжди. Я був дуже злий, засмучений і розгублений, але спасибі моїй родині. Спасибі всім хто підтримував мене все це важкий час.

Про повернення після тривалої паузи в хокей

- Був великий запал, було бажання був інтерес, трохи важко в фізичному плані, але то логычно - після будь-якого відпочинку в будь-якому випадку завжди важко. Спершу грав у Казахстані. Там був непоганий чемпіонат, але я був в команді з маленьким фінансуванням, було важко. Тому перейшов до Угорщини і там команда вже була рівнем по вище, як і сам чемпіонат хороший, якісний хокей і цікаві матчі.

Про повернення в Українську хокейну лігу і національної збірної України

- Думки про повернення були, але нагоди немає... Завжди любив грати за збірну, так як це престижно представляти свою країну.

Джерело: Світовий спорт