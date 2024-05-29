Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Підпалював електропідстанції за вказівкою ФСБ. Правоохоронці Одещини викрили диверсанта

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Підпалював електропідстанції за вказівкою ФСБ. Правоохоронці Одещини викрили диверсанта
Фігуранту справи загрожує довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна
фото: Національна поліція

«Диверсії на об’єктах, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, вчинив 36-річний житель Одещини»

На Одещини було затримано чергового диверсанта, який працював на ФСБ. Подія сталась у квітні на території Болградського району Одещини: зловмисник облив п’ятьма каністрами бензину дві електричні підстанції, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів. Таким чином він мав знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання, повідомляє пресслужба поліції.

«Диверсії на об’єктах, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, вчинив 36-річний житель Одещини, якого найняв 42-річний громадянин однієї із сусідніх держав, завербований Федеральною службою. Виконавця ми затримали в Одесі. Організатор втік за кордон і буде оголошений у розшук», – розповіли оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці вилучили низку речових доказів причетності фігурантів до вчинених злочинів, зокрема ємності від пального, автомобіль, на якому вони пересувалися, одяг та інші.

Матеріали слідчими поліції були передані за підслідністю слідчим СБУ, які на підставі зібраних правоохоронцями доказів, повідомили затриманому фігуранту про підозру за вищезгаданою статтею, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також планується заочно повідомити про підозру іноземцю та оголосити його у міжнародний розшук.

Обом диверсантам загрожує довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. 

Читайте також: На Сумщині прикордонники відбили напад російських диверсантів
Теги: Одещина поліція диверсанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронець не зможе рік обіймати посади у правоохоронних органах
Суд виніс вирок поліцейському, який штрафував людей за вигадані порушення
13 травня, 16:42
Шевченківський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту до 14 липня 2024 року
Прокуратура затримала американця, якого у США підозрюють у подвійному вбивстві
17 травня, 21:02
Французи намагаються очистити узбережжя Сени від наметових містечок нелегалів та безхатьків
Президента Макрона звинуватили у «приховуванні бідності» напередодні Олімпіади
15 травня, 03:11
Смертельна ДТП сталася 9 липня 2023 року на проспекті Броварському у Дніпровському районі столиці
ДТП із масштабною пожежею на столичній АЗС: судитимуть брата загиблого в аварії юнака
13 травня, 12:48
Південний міст через річку Дніпро побудували у 1990 році. З 1992 року ним почався рух поїздів метрополітену Сирецько-Печерської лінії
Фінансові оборудки на ремонті Південного мосту: у Києві низка посадовців отримала підозри
14 травня, 14:40
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток
Словацький міністр назвав ймовірні мотиви замаху на Фіцо
16 травня, 17:27
Поліція затримала чоловіка, який напав на дитину
У російському Волгограді ексвагнерівець намагався задушити 12-річну дівчинку
18 травня, 23:01
З’ясувавши всі подробиці злочину та зібравши ряд беззаперечних доказів, поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України
На Закарпатті вітчим підпалив пасинка: хлопчик загинув
18 травня, 22:25
Викопали тунель під банком: поліція затримала зухвалих зловмисників
Викопали тунель під банком: поліція затримала зухвалих зловмисників
Вчора, 15:29

Новини

Підпалював електропідстанції за вказівкою ФСБ. Правоохоронці Одещини викрили диверсанта
Підпалював електропідстанції за вказівкою ФСБ. Правоохоронці Одещини викрили диверсанта
Правоохоронці скерували до суду справу одеського ексвоєнкома Борисова
Правоохоронці скерували до суду справу одеського ексвоєнкома Борисова
Правоохоронці повторно затримали ексначальника Одеського ТЦК Борисова
Правоохоронці повторно затримали ексначальника Одеського ТЦК Борисова
Суд взяв під варту посадовця Одеського ТЦК, який заробив $1 млн на ухилянтах
Суд взяв під варту посадовця Одеського ТЦК, який заробив $1 млн на ухилянтах
В Одеському ТЦК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах (фото)
В Одеському ТЦК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах (фото)
У Одесі сталася масова бійка за участі чоловіків у формі: у ТЦК пояснили ситуацію
У Одесі сталася масова бійка за участі чоловіків у формі: у ТЦК пояснили ситуацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Нардеп б'є на сполох: уряд почав порушувати закон про мобілізацію
65K
На Білгородщині спалахнула колона військової техніки (відео)
17K
Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн. Міграційна служба назвала причину
6936
Влада Чехії поставила ультиматум біженцям з України
5585
У Дніпрі чоловік виліз через вікно авто співробітників ТЦК: військкомат прокоментував
3513
Тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Сьогодні, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Сьогодні, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua