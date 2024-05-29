Підпалював електропідстанції за вказівкою ФСБ. Правоохоронці Одещини викрили диверсанта

«Диверсії на об’єктах, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, вчинив 36-річний житель Одещини»

На Одещини було затримано чергового диверсанта, який працював на ФСБ. Подія сталась у квітні на території Болградського району Одещини: зловмисник облив п’ятьма каністрами бензину дві електричні підстанції, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів. Таким чином він мав знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання, повідомляє пресслужба поліції.

«Диверсії на об’єктах, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, вчинив 36-річний житель Одещини, якого найняв 42-річний громадянин однієї із сусідніх держав, завербований Федеральною службою. Виконавця ми затримали в Одесі. Організатор втік за кордон і буде оголошений у розшук», – розповіли оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці вилучили низку речових доказів причетності фігурантів до вчинених злочинів, зокрема ємності від пального, автомобіль, на якому вони пересувалися, одяг та інші.

Матеріали слідчими поліції були передані за підслідністю слідчим СБУ, які на підставі зібраних правоохоронцями доказів, повідомили затриманому фігуранту про підозру за вищезгаданою статтею, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також планується заочно повідомити про підозру іноземцю та оголосити його у міжнародний розшук.

Обом диверсантам загрожує довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.