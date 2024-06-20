Євро-2024. Тренер Угорщини розлютився на арбітра через «подвійні стандарти»

Матч Німеччина – Угорщина завершився перемогою німців із рахунком 2:0

Головний тренер збірної Угорщини з футболу Марко Россі був дуже незадоволений арбітром у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти збірної Німеччини. Про це пише Футбол 24, з посиланням на The Telegraph.

«Я жодного разу у своїй кар'єрі не скаржився і не шукав виправдань, але те, що суддя зробив сьогодні... Навіть німці могли помітити його подвійні стандарти.

Він не відреагував на те, що Орбана штовхнули, але в аналогічній ситуації з Андріхом свиснув, фіксуючи фол. Нам потрібні єдині правила, а не подвійні стандарти. Німеччина перемогла б у будь-якому разі, але суддя, на мій погляд, був найгіршим на полі.

Німеччина, можливо, є фаворитом Євро, але для перемоги їм не потрібна допомога суддів. Подивимося, чи буде зафіксовано фол у подібній ситуації, коли Німеччина гратиме, скажімо, з Францією», – заявив Россі.

Відзначимо, матч Німеччина – Угорщина завершився перемогою німців із рахунком 2:0.

Нагадаємо, УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро.

Нагадаємо, що саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.