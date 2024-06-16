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Євро-2024: Нідерланди здобули вольову перемогу над Польщею

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Євро-2024: Нідерланди здобули вольову перемогу над Польщею
Збірна Нідерландів з футболу вирвала перемогу над Польщею в останні 10 хвилин матчу
фото: UEFA

Триває перший тур чемпіонату Європи-2024 з футболу

Збірна Нідерландів обіграла Польщу (2:1) на старті третього змагального дня чемпіонату Європи-2024 з футболу у групі D. Про це повідомляє Суспільне.

При цьому обидві збірні підходили до очної зустрічі з кадровими втратами. Нідерландці були змушені виключити з заявки півзахисників Френкі Де Йонга та Тена Компейнерса. А ось у поляків взагалі 11 гравців встигли зазнати ушкоджень, зокрема й лідер атаки Роберт Левандовські, який у підсумку пропустив стартовий поєдинок проти Нідерландів.

Нідерландці розпочали матч активніше, моменти мали на старті зустрічі форвард Коді Гакпо та півзахисник Тіджані Рейндерс. Натомість рахунок у грі відкрили поляки: форвард Адам Букса замкнув навісну подачу півзахисника Пьотра Зьєлінські – 1:0.

Після пропущеного м'яча нідерландці мали одразу кілька моментів, щоб зрівняти рахунок. Але зробили це не одразу – лише на 29-й хвилині Коді Гакпо завдяки рикошету від гравця збірної Польщі зміг відновити паритет.

У другому таймі Нідерланди частіше контролювали хід подій у матчі. Однак, на відміну від стартових 45 хвилин великої кількості моментів біля воріт Польщі тривалий час створити не змогли.

І все ж Нідерландам вдалося вийти вперед на 83-й хвилині зустрічі. Форвард Ваут Вегхорст, який вийшов на заміну у другому таймі, відгукнувся на простріл з флангу і пробив точно у ближній кут – 2:1.

Польща та Нідерланди – учасники квартету D, до якого увійшли також збірні Франції та Австрії. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Польща чемпіонат Європи Нідерланди

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