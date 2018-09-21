Бій Ломаченко - Педраса перенесли через телевізійні рейтинги



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Василь Ломаченко

8-го грудня телевізійні рейтинги поєдинку будуть вище

Промоутер чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка Боб Аурум пояснив, чому бій українця проти Хосе Педраси перенесли з 1 на 8 грудня.

Про це пише BoxingScene.

За словами Арума 8-го грудня телевізійні рейтинги поєдинку будуть вище.

«8-го грудня на ESPN вручають трофей Хайсмана (нагорода в футболі коледжів - ред.). Ми хочемо провести бій саме в Нью-Йорку після вручення Хайсмана, який дає високі рейтинги. Це дуже популярна церемонія. Бій Ломаченка планувався на 1 грудня, але ми вирішили, що краще провести поєдинок 8-го числа», - сказав Арум.

Таким чином, Ломаченко проведе третій бій у нью-Йорку.

Раніше він перемагав тут Гільєрмо Рігондо і Хорхе Лінареса.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).





Джерело: РБК-Україна