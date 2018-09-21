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    Бій Ломаченко - Педраса перенесли через телевізійні рейтинги

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    Василь Ломаченко - Бій Ломаченко - Педраса перенесли через телевізійні рейтинги
    Василь Ломаченко

    8-го грудня телевізійні рейтинги поєдинку будуть вище

    Промоутер чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка Боб Аурум пояснив, чому бій українця проти Хосе Педраси перенесли з 1 на 8 грудня.

    Про це пише BoxingScene.

    За словами Арума 8-го грудня телевізійні рейтинги поєдинку будуть вище.

    «8-го грудня на ESPN вручають трофей Хайсмана (нагорода в футболі коледжів - ред.). Ми хочемо провести бій саме в Нью-Йорку після вручення Хайсмана, який дає високі рейтинги. Це дуже популярна церемонія. Бій Ломаченка планувався на 1 грудня, але ми вирішили, що краще провести поєдинок 8-го числа», - сказав Арум.

    Таким чином, Ломаченко проведе третій бій у нью-Йорку.

    Раніше він перемагав тут Гільєрмо Рігондо і Хорхе Лінареса.

    Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).


    Джерело: РБК-Україна

    бокс Василь Ломаченко
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