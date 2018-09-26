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    Бій Стівенсон - Гвоздик можуть перенести

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    <span>Олександр Гвоздтик та Адоніс Стівенсон</span> - Бій Стівенсон - Гвоздик можуть перенести
    Олександр Гвоздтик та Адоніс Стівенсон

    Трансляцію обох боїв буде проводити Showtime

    Час бою між чемпіоном WBC в напівважкій вазі Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 24 КО) і українцем Олександром Гвоздиком (15-0, 12 КО) можуть перенести.

    Про це повідомив промоутер Стівенсона Івон Мішель.

    Справа в тому, що бій планується на 1 грудня, а напередодні, на цю ж дату, був, оголошений поєдинок між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (40-0, 39 КО) і Тайсоном Ф'юрі (27-0, 19 КО).

    Таким чином, бій Стівенсон - Гвоздик може відбутися раніше за часом, щоб поєдинки не транслювати одночасно.

    Трансляцію обох боїв буде проводити Showtime.

    Нагадаємо, поєдинок Стівенсон - Гвоздик пройде в Квебеку.

    До бою з Стівенсоном українця буде готувати відомий тренер Тедді Атлас.

    Як відомо, у березні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Мехді Амара.

    Джерело: Tribuna.com

    бокс Олександр Гвоздик
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