Бій Стівенсон - Гвоздик можуть перенести
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Трансляцію обох боїв буде проводити Showtime
Час бою між чемпіоном WBC в напівважкій вазі Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 24 КО) і українцем Олександром Гвоздиком (15-0, 12 КО) можуть перенести.
Про це повідомив промоутер Стівенсона Івон Мішель.
Справа в тому, що бій планується на 1 грудня, а напередодні, на цю ж дату, був, оголошений поєдинок між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (40-0, 39 КО) і Тайсоном Ф'юрі (27-0, 19 КО).
Таким чином, бій Стівенсон - Гвоздик може відбутися раніше за часом, щоб поєдинки не транслювати одночасно.
Трансляцію обох боїв буде проводити Showtime.
Нагадаємо, поєдинок Стівенсон - Гвоздик пройде в Квебеку.
До бою з Стівенсоном українця буде готувати відомий тренер Тедді Атлас.
Як відомо, у березні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Мехді Амара.
Джерело: Tribuna.com