Бій Стівенсон - Гвоздик можуть перенести



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Олександр Гвоздтик та Адоніс Стівенсон

Трансляцію обох боїв буде проводити Showtime

Час бою між чемпіоном WBC в напівважкій вазі Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 24 КО) і українцем Олександром Гвоздиком (15-0, 12 КО) можуть перенести.

Про це повідомив промоутер Стівенсона Івон Мішель.

Справа в тому, що бій планується на 1 грудня, а напередодні, на цю ж дату, був, оголошений поєдинок між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (40-0, 39 КО) і Тайсоном Ф'юрі (27-0, 19 КО).

Таким чином, бій Стівенсон - Гвоздик може відбутися раніше за часом, щоб поєдинки не транслювати одночасно.

Трансляцію обох боїв буде проводити Showtime.

Нагадаємо, поєдинок Стівенсон - Гвоздик пройде в Квебеку.

До бою з Стівенсоном українця буде готувати відомий тренер Тедді Атлас.

Як відомо, у березні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Мехді Амара.

Джерело: Tribuna.com