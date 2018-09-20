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    Бій Ственсон - Гвоздик буде головною подією вечора боксу в Квебеку

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    Олександр Гвоздтик та Адоніс Стівенсон - Бій Ственсон - Гвоздик буде головною подією вечора боксу в Квебеку
    Олександр Гвоздтик та Адоніс Стівенсон

    Також відбудуться ще чотири поєдинки в андеркаті

    Промоутер Івон Мішель підтвердив, що чемпіон WBC в напівважкій вазі Адоніс Стівенсон (29-1-1, 24 КО) проведе 10-й захист титулу проти українця Олександра Гвоздика (15-0, 12 КО).

    Про це повідомляє BoxingScene.

    Бій пройде 1 грудня в Квебеку і буде головною подією боксерського вечора.

    Також відбудуться ще чотири поєдинки в андеркаті.

    Точно виступлять Оскар Рівас (24-0, 17 КО), Мікаель Зевскі (31-1, 22 КО) і Себастьєн Бушар (16-1, 6 КО).

    Також свій поєдинок проведе Марі Ів Дікайр (13-0, 0 КО)

    До бою з Стівенсоном українця буде готувати відомий тренер Тедді Атлас.

    Як відомо, у березні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Мехді Амара.

    Джерело: Xsport.ua

    бокс Олександр Гвоздик
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