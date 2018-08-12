Бій Віталія Кличка і Леннокса Льюїса може відбутися 2-го жовтня в Києві



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Леннокс Льюїс та Віталій Кличко

Поки залишається невідомим, скільки раундів проведуть бійці

Виставковий реванш між екс-чемпіонами світу в суперважкій вазі Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом може пройти в межах вечора боксу в київському Палаці спорту 2-го жовтня.

Також організатори розглядають і інший майданчик для поєдинку під час конгресу WBC.

Про це розповіла віце-президент Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова в ефірі Радіо НВ.

«Обидва бійці зійдуться в рингу. Леннокс Льюїс свою участь в конгресі підтвердив, зараз ми узгоджуємо всі нюанси з цього поєдинку, тому або в межах вечора боксу 2-го жовтня в Палаці спорту, або ж на іншому майданчику, але ці дві легенди в Києві в рингу стоятимуть один навпроти одного. Зараз з'ясовуємо у обох, хто в якій формі, для того, щоб визначити кількість раундів в цьому бою», - повідомила вона.

Нагадаємо, «бій десятиліття» Віталій Кличко - Леннокс Льюїс відбувся 21 червня 2003 року та завершився поразкою українця технічним нокаутом.

Бій було зупинено за рішенням лікаря через сильне розсічення у Віталія.

При цьому Кличко-старший лідирував за очками на картках усіх трьох суддів.

Раніше свою участь в київському Конгресі WBC підтвердили Леннокс Льюїс і Евандер Холіфілд, а також потенційний суперник Олександра Усика британець Тоні Белью, мексиканець Хуліо Сезар Чавес, екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Ріддік Боу і інші легендарні боксери минулого.

Нагадаємо, до столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу.

У їх числі будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери.

Ініціатором проведення конгресу в столиці України став «Вічний» чемпіон WBC в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: xsport.ua