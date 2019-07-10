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    БК «Одеса» продовжив угоду з американським захисником

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    Брюс Мейсі - БК «Одеса» продовжив угоду з американським захисником
    Брюс Мейсі
    БК «Одеса»

    Брюс Мейсі ще на сезон затримається в Україні

    БК «Одеса» продовжив угоду з американським захисником Брюсом Мейсі. Про це повідомив президент одеситів Сергій Тимусяк.

    Мейсі приєднався до команди в середині минулого сезону. Зіграв 7 поєдинків у Суперлізі. У середньому набирав 16,6 очка, 4,7 підбирання та 8,4 передачі за матч.

    «Одеса» минулого сезону фінішувала шостою в регулярному чемпіонаті та поступилася «Дніпру» в 1/4 фіналу плей-оф.

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