БК «Одеса» продовжив угоду з американським захисником
Брюс Мейсі
БК «Одеса»
Брюс Мейсі ще на сезон затримається в Україні
БК «Одеса» продовжив угоду з американським захисником Брюсом Мейсі. Про це повідомив президент одеситів Сергій Тимусяк.
Мейсі приєднався до команди в середині минулого сезону. Зіграв 7 поєдинків у Суперлізі. У середньому набирав 16,6 очка, 4,7 підбирання та 8,4 передачі за матч.
«Одеса» минулого сезону фінішувала шостою в регулярному чемпіонаті та поступилася «Дніпру» в 1/4 фіналу плей-оф.
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