БК «Одеса» продовжив угоду з американським захисником



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Брюс Мейсі БК «Одеса»

Брюс Мейсі ще на сезон затримається в Україні

БК «Одеса» продовжив угоду з американським захисником Брюсом Мейсі. Про це повідомив президент одеситів Сергій Тимусяк.

Мейсі приєднався до команди в середині минулого сезону. Зіграв 7 поєдинків у Суперлізі. У середньому набирав 16,6 очка, 4,7 підбирання та 8,4 передачі за матч.

«Одеса» минулого сезону фінішувала шостою в регулярному чемпіонаті та поступилася «Дніпру» в 1/4 фіналу плей-оф.

Читайте також: Баскетбольна збірна України зіграє в фіналі Універсіади