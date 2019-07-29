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    БК «Запоріжжя» підсилився найкращим бомбардиром чемпіонату Данії (відео)

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    Дейонте Сіммонс&nbsp; - БК «Запоріжжя» підсилився найкращим бомбардиром чемпіонату Данії (відео)
    Дейонте Сіммонс 
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    Американський важкий форвард Дейонте Сіммонс наступний сезон проведе в баскетбольній Суперлізі

    БК «Запоріжжя» повідомив про угоду за американським важким форвардом Дейонте Сіммонс.

    Минулого сезону Сіммонс виступав у Данії за «Копенгаген Вулфпек». Там він став найкращим снайпером ліги, набираючи у середньому за гру 20,1 очка та 7,3 підбирання. 

    Новачок «Запоріжжя» продемонстрував у першому європейському сезоні вражаючі відсотки влучності: двоочкові – 167/247 (67%), триочкові – 3/4 (75%) та штрафні 119/161 (74%).

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    Окрім рідної позиції важкого форварда, Дейонте Сіммонс  може зіграти ще й 5-м номером. Саме на позиції центрового він відіграв свій перший європейський сезон у Данії.

    «Запоріжжя» минулого сезону вибороло бронзові медалі чемпіонату України, здолавши в вирішальній серії плей-оф «Дніпро».

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