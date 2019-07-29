Збірна України мінімально поступилася в Білорусі



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Збірна України з баскетболу ФБУ

Наша команда програла в другому контрольному матчі в Мінську

Чоловіча національна збірна України провела другий контрольний матч в Мінську, де зіграла проти команди Білорусі.

Білорусь – Україна 70:69 (21:13, 16:16, 14:14, 19:26)

Україна: Мішула 16 + 6 передач – 3 втрати, Крутоус 0, Беліков 1, Бобров 12 + 4 підбирання, Павлов 13 + 7 підбирань – старт, Пустозвонов 10 + 4 передачі, Петров 9 + 8 підбирань, Кондраков 5 + 4 передачі, Сидоров 3 + 2 передачі, Ковальов 0 + 3 підбирання, Тиртишник 0.

Після результативної перемоги у першій грі, у другому матчі команда Айнарса Багатскіса поступилась з рахунком 69:70.

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Найрезультативнішим у складі української збірної став Олександр Мішула, який починав матч у старті на позиції розігруючого – у захисника 16 очок та 6 передач (РЕ 16). Відзначимо, що не брав участі у матчі Денис Лукашов.

На цьому літній тренувальний збір української збірної завершено – гравці повернуться до відпусток, а згодом і розпочнуть підготовку до клубного сезону.