Збірна України мінімально поступилася в Білорусі
Наша команда програла в другому контрольному матчі в Мінську
Чоловіча національна збірна України провела другий контрольний матч в Мінську, де зіграла проти команди Білорусі.
Білорусь – Україна 70:69 (21:13, 16:16, 14:14, 19:26)
Україна: Мішула 16 + 6 передач – 3 втрати, Крутоус 0, Беліков 1, Бобров 12 + 4 підбирання, Павлов 13 + 7 підбирань – старт, Пустозвонов 10 + 4 передачі, Петров 9 + 8 підбирань, Кондраков 5 + 4 передачі, Сидоров 3 + 2 передачі, Ковальов 0 + 3 підбирання, Тиртишник 0.
Після результативної перемоги у першій грі, у другому матчі команда Айнарса Багатскіса поступилась з рахунком 69:70.
Найрезультативнішим у складі української збірної став Олександр Мішула, який починав матч у старті на позиції розігруючого – у захисника 16 очок та 6 передач (РЕ 16). Відзначимо, що не брав участі у матчі Денис Лукашов.
На цьому літній тренувальний збір української збірної завершено – гравці повернуться до відпусток, а згодом і розпочнуть підготовку до клубного сезону.